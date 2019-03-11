Побеждают только "Динамо" и "Шахтер", обострение интриги в борьбе за топ-6: итоги 21 тура

Предпоследний тур первой части чемпионата Украины по футболу отметился тем, что четыре матча из шести закончились в ничью. В некоторых играх было больше удалений, чем созданных моментов. И лишь "Динамо" и "Шахтер" порадовали своих болельщиков победами. При этом с разгромными счетами. О главных итогах 21-го тура УПЛ – в обзоре Спорт24.

Сухая погода

Тур открывали три матча в субботу, 9 марта. "Мариуполь" принимал "Черноморец". Впоследствии "Ворскла" играла против "Десны". И наконец "Львов" соревновался с "Зарей". Все три матча были в разное время, но закончились с одинаковым счетом – 0:0. При этом пять из шести команд борются за попадание в топ-6. И до этого тура еще не гарантировали себе место в верхней части чемпионата.

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Началось все в Мариуполе. Местная команда так и не смогла забить "Черноморцу". Одесситы, которые откровенно провалили начало сезона в 2018 году, в 2019 году демонстрируют достаточно неплохую игру, которая позволяет им претендовать на заработанные очки.

Зато в 2019 году "лихорадит" "Ворсклу". И в отличие от двух предыдущих матчей, когда полтавчане пропустили сразу семь голов, на этот раз им удалось уберечь свои ворота. Но забить так и не сумели. Поэтому команда рискует не попасть в топ-6 по итогам первой половины сезона.

Так еще и на следующую игру "Ворскла" не сможет рассчитывать сразу на двух защитников – Кане и Чижов получили красные карточки в игре против "Десны".

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Матч без голов и с изъятием сыграли и во Львове. Сюда в гости пожаловала "Заря". И в отличие от остальных команд, луганчане благодаря этому набранному баллу гарантировали себе попадание в первую половину турнирной таблицы и борьбу за еврокубки на следующий сезон.

"Львов" и "Заря" голов не забили (фото: ФК "Львов")

"Львов", несмотря на созданные моменты, так и не забил. Поэтому решение судьбы одного из мест в топ-6 произойдет в матче между прямыми конкурентами – "Десна" будет принимать "Львов". При этом что обе команды сейчас за пределами топ-6 – на седьмом и восьмом местах соответственно. Но их разделяет лишь одно очко, а у черниговской команды столько же набранных баллов, как и в шестой "Ворсклы".

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"Шахтер" громит "Карпаты"

Пять из одиннадцати голов, которые забили в 21-м туре, влетели в ворота "Карпат". Забил донецкий "Шахтер". Команда сразу завладела инициативой, и уже в начале матча вышла вперед. Еще до перерыва счет был разгромный. В этом матче Виктор Коваленко оформил дубль. А за "горняков" дебютировал бразилец Маркос Антонио.

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"Карпаты" потеряли на следующий матч Мартина Онглу. полузащитник получил две желтые карточки в этом матче.

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 54 очка и остался на первом месте. Отрыв от "Динамо" составляет и в дальнейшем семь баллов.

Подарок для Фонсеки

Такая победа стала подарком для главного тренера "Шахтера" Паулу Фонскеки. У наставника "горняков" накануне родился сын. Поэтому игроки после забитого гола по особому поздравили его.

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Игроки "Шахтера" поздравляют своего тренера Паулу Фонсеку с рождением сына (Фото: ФК "Шахтер")

Акция от Шахтера

"Шахтер" не только поздравил своего тренера. Перед матчем подарок получил и болельщик "горняков" Алексей Москаленко. Он инвалид I группы. Из-за остеопороза он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Однако как преданный болельщик "Шахтера", Алексей посещает почти каждый домашний матч "оранжево-черных" на стадионе "Металлист" в Харькове. 10 марта перед игрой с "Карпатами" вратарь "горняков" Андрей Пятов и капитан Тайсон сразу после приезда на стадион отправились в поля, где встретились с болельщиком и от имени всей команды вручили ему подарок – универсальную инвалидную коляску.

Андрей Пятов и Тайсон вручили универсальную инвалидную коляску фанату Алексею Москаленко (фото: ФК "Шахтер")

"Динамо" побеждает в дерби "Арсенал"

Еще один разгром состоялся в Киеве – "Динамо" еще в первом тайме забило четыре гола в ворота "Арсенала". При этом дубль оформил Денис Гармаш. Последний раз полузащитник забивал почти год назад – еще 22 апреля 2018 года в ворота тогда еще ровенского "Вереса".

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"Динамо" продолжает погоню за "Шахтером" и отрывается от третьей "Александрии" на 9 очков. "Арсенал" же и дальше на последнем месте.

Фейлы Подковки

Особенно "отличился" в этом матче вратарь "Арсенала" Роман Подковка. Кроме заработанного пенальти, вратарь как минимум дважды чуть не "привез" голы в свои ворота. Первый раз – когда решил финтить в своей штрафной, за что сразу был наказан Шапаренком. Но гол "Динамо" тогда не забило. Второй раз – после навеса неудачно остановил мяч после навеса, фактически скинув его под удар.

"Александрия" теряет победу в большинстве

Закрывать тур выпало матчу "Александрия" – "Олимпик". И здесь тоже не было выявлено победителя. И тоже не обошлось без удаления. И хотя бы с забитыми голами. При этом что "Олимпик" еще и дважды попал в перекладину ворот соперника.

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Все в матче решилось во втором тайме. На гол Кирилла Ковальца "Олимпик" ответил ударом Матара. При этом что "Олимпик" в то время уже играл в меньшинстве.

А где зрители?

Если прошедший тур отметился тремя матчами, где было собрано более 10 тысяч зрителей, то в этом туре такого не оказалось. Неприятно поразил "Львов" – 949 зрителей на матче против "Зари". Третья "Александрия" сумела собрать лишь 1063 болельщики на своем матче. И только на "Динамо" в дерби пришло 7686 зрителей. Но это лишь десятая часть от того, что вмещает НСК "Олимпийский".

Пустые трибуны на матче "Александрии" (фото: ФК "Александрия")

Результаты матчей

Мариуполь – Черноморец 0:0

Ворскла – Десна 0:0

Удаление: Кане, 83, Чижов, 90+3 (Ворскла)

Львов – Заря 0:0

Удаление: Парамонов, 79

Шахтер – Карпаты 5:0

Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79

Удаление: Онгла, 78 (Карпаты)

Динамо – Арсенал-Киев 4:0

Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 36, Циганков, 45+1 (пен.)

Александрия – Олимпик 1:1

Голы: Ковалец, 69 – Матар, 88

Удаление: Тейшейра: 83 (Олимпик)