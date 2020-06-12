Побила рекорды: выдающаяся лыжница показала мастер-класс для ведущих легкоатлетов
31-летняя норвежка Тереза Йохауг считается одной из лучших лыжниц современности. На этот раз она попробовала свои силы в легкой атлетике и сразу побила несколько рекордов.
Еще до карантина Тереза стала чемпионкой Норвегии в беге на 10 тысяч метров и должна была представлять свою страну на чемпионате Европы, который должен состояться летом в Париже. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования отменили, пишет 24 канал.
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Побила рекорды
Йохауг бежала на дистанции 10 тысяч метров одна и улучшила личный рекорд сразу на 40 секунд. Она одолела 10 километров за 31 минуту и 40 секунд.
Национальный рекорд Норвегии на этой дистанции установлен в 1986-м чемпионкой мира 1987 Ингрид Кристиансен, ее результат 30 минут и 3 секунды.
Кто такая Тереза Йохауг
- Олимпийская чемпионка Ванкувера 2010 года в эстафете.
- Свою первую личную олимпийскую медаль, бронзовую, Тереза завоевала в гонке на 10 километров классическим стилем на Олимпиаде в Сочи. Также на этих Олимпийских играх лыжница завоевала серебряную медаль в 30-километровой гонке с массовым стартом свободным стилем.
- Десятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам.
- Обладательница трех Больших и тринадцати Малых хрустальных глобусов победительницы Кубка мира в общем зачете и по итогам отдельных видов.
- В 2016/18 годах отбывала допинговую дисквалификацию.
- В неоконченном сезоне 2019/20 Тереза лидировала и получила досрочно Большой и четыре из шести Малых глобусов.