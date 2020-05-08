Почему Тайсон откусил Холифилду кусок уха – ответ легендарного чемпиона
Легенда боксерского цеха Эвандер Холифилд рассказал, почему Майк Тайсон откусил ему кусок уха. Инцидент произошел во втором бою между боксерами в 1997 году.
57-летний американский боксер в интервью Forbes заявил, что Тайсон больше не попытается его укусить.
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По его мнению, Тайсон решил выкинуть что-то сумасшедшее, ведь ему было стыдно проиграть. Тогда в СМИ писали, что у Холифилда проблемы со здоровьем.
"Нет-нет, этого не больше не будет. Дело в том, что я понимаю, зачем он тогда укусил меня. Сейчас таких проблем быть не должно. Тайсон пытался защитить свой имидж. Он понял, что проигрывает парню, у которого, как ему рассказали, были проблемы с сердцем", – заявил Холифилд.
Тайсон сказал себе: "Если я упаду, то это уничтожит мою репутацию, но если я сделаю что-то сумасшедшее, то фанаты, которые и так знают, что я злой, назовут меня сумасшедшим",
– отметил боксер.
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По мнению Холифилда, Тайсон изменился с тех пор и не огорчается так часто.
"Теперь Майк очень тихий человек. Он стал совсем другим. Тайсон не теряет голову и не расстраивается так часто, как раньше, ведь сейчас он не пытается защищать прежний имидж", – сказал Эвандер.
Смотрите видео легендарного укуса Тайсона
- Сообщалось, что Тайсон и Холифилд вернулись к тренировкам и хотят провести третий бой. В двух предыдущих боях победу праздновал Холифилд.
- Оба боксера давно завершили боксерские карьеры. Тайсон повесил перчатки на гвоздь в 2005 году, а Холифилд боксировал до 2011-го.
- Оба боксера были чемпионами мира в супертяжелом весе.
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