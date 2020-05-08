Почему Тайсон откусил Холифилду кусок уха – ответ легендарного чемпиона

Легенда боксерского цеха Эвандер Холифилд рассказал, почему Майк Тайсон откусил ему кусок уха. Инцидент произошел во втором бою между боксерами в 1997 году.

57-летний американский боксер в интервью Forbes заявил, что Тайсон больше не попытается его укусить.

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По его мнению, Тайсон решил выкинуть что-то сумасшедшее, ведь ему было стыдно проиграть. Тогда в СМИ писали, что у Холифилда проблемы со здоровьем.

"Нет-нет, этого не больше не будет. Дело в том, что я понимаю, зачем он тогда укусил меня. Сейчас таких проблем быть не должно. Тайсон пытался защитить свой имидж. Он понял, что проигрывает парню, у которого, как ему рассказали, были проблемы с сердцем", – заявил Холифилд.

Тайсон сказал себе: "Если я упаду, то это уничтожит мою репутацию, но если я сделаю что-то сумасшедшее, то фанаты, которые и так знают, что я злой, назовут меня сумасшедшим",

– отметил боксер.

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По мнению Холифилда, Тайсон изменился с тех пор и не огорчается так часто.

"Теперь Майк очень тихий человек. Он стал совсем другим. Тайсон не теряет голову и не расстраивается так часто, как раньше, ведь сейчас он не пытается защищать прежний имидж", – сказал Эвандер.

Смотрите видео легендарного укуса Тайсона

Сообщалось, что Тайсон и Холифилд вернулись к тренировкам и хотят провести третий бой. В двух предыдущих боях победу праздновал Холифилд.

Оба боксера давно завершили боксерские карьеры. Тайсон повесил перчатки на гвоздь в 2005 году, а Холифилд боксировал до 2011-го.

Оба боксера были чемпионами мира в супертяжелом весе.

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