Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. И теперь даже может сыграть за сборную Украины. Однако такая ситуация имела немало проблем. И противоречий. Да и относительно самого получения гражданства Украины футболистом есть множество вопросов.

Нужен ли Мораес сборной Украины?

Жуниору Мораесу 4 апреля 2019 года исполнится 32 года. На момент начала Евро-2020, если сборная туда пробьется, ему будет уже 34 года. Это не возраст расцвета футболиста, когда он еще может расти и развиваться (Криштиану Роналду в расчет не берем). Поэтому Мораес, откровенно, – игрок не на перспективу. А на "здесь и сейчас".

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16 голов в этом сезоне УПЛ – хороший показатель для нападающего. Но стоит ли он того, чтобы натурализировать игрока и вызвать его в сборную Украины. И не следует ли тогда предоставить украинское гражданство и другим легионерам, которые хоть как-то проявят себя в чемпионате Украины?

Если Мораеса вызовут в сборную Украины, он займет место другого игрока. Да, сборная Украины – это не среда футбольных талантов, за которыми в очереди стоят топ-клубы Европы. Но и тут есть за кем следить. Почему свой шанс из-за натурализации иностранца должен терять Роман Яремчук? Или Марьян Швед? А как насчет Романа Зозули или Артема Кравца? Вызов Мораеса – это не работа на перспективу. А лишь попытки "залатать дыру клейкой лентой, в то время как пробоина по всему борту". Можно ли ожидать появления новых талантов в сборной, если вместо них давать играть натурализованным игрокам?

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Почему натурализация плохая и когда она приемлема

Что такое сборная Украины? Это просто 11 футболистов, которые бегают по полю в футболках с гербом на груди? Нет. Как и ни одна другая сборная.

Сборная – это не клубный футбол. Здесь действуют другие правила. Соревнование национальных сборных предусматривает участие в матчах игроков, представляющих конкретную страну. А сами игроки являются "футбольным продуктом этой страны" – талантом или результатом систематического труда этой страны. В отличие от клубного футбола, где игроки могут самостоятельно выбирать себе клуб, и переходить из одного в другой. Поэтому натурализация игроков, особенно в таком возрасте – это как допинг, только легальный. Сборная получает опытного игрока, в то время как страна не вложилась в его воспитание с детства. А получила уже готовый продукт. Обычно, при трансфере этого игрока в клуб из этой страны.

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Другое дело, когда ребенок в юном возрасте переезжает в другую страну, живет и занимается там футболом. И тогда решает сменить гражданство. Месут Озил родился и вырос в Германии, поэтому его намерение выступать за сборную Германии вполне логично. Хотя сам он является турком по происхождению, и имел турецкий паспорт. Как и поляки по национальности Лукаш Подольски и Мирослав Клозе. Они являются продуктом немецкого футбола.

Сборную Франции вообще можно составить из выходцев с африканского континента. Но выросли они и занимались футболом уже во Франции. И очень часто у них есть выбор – выступать за сборную Франции или той страны, откуда они родом.

Марио Балотелли родился в семье выходцев из Ганы. Но был усыновлен итальянской семьей. С детства играл в футбол в Италии. Поэтому логично, что он выступает за сборную Италии. Хотя мог выбрать и сборную Ганы.

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Вопрос относительно украинского гражданства Жуниора Мораеса

Также возникают вопросы к законности получения гражданства Украины Жуниором Мораесом. Как указано на сайте Государственной миграционной службы Украины, среди оснований для принятия гражданства Украины – "непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет". Мораес же, несмотря на то, что играет в чемпионате Украины с начала 2011 года, не имеет такого стажа. Еще летом 2011 года он покинул Украину, перейдя в болгарский ЦСКА. Летом 2012 года футболист вернулся в Украину, где сначала продолжил выступления за донецкий "Металлург", а впоследствии – за киевское "Динамо". Однако зимой 2017 года Мораес на полгода отправился в Китай, где выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Летом 2017 года он вернулся в "Динамо", после чего через год, летом 2018-го, перешел в донецкий "Шахтер".

К слову, еще одним из условий получения украинского гражданства является "владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения". Соответствует ли Жуниор Мораес указанным требованиям?

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