Почему мы вас не слышим на трибунах, – волейболист высказался о критике в сторону спортсменов

28 Читати новину українською
Олег Плотницкий
Олег Плотницкий / Фото из соцсетей

Женская сборная Украины по волейболу неудачно стартовала на Чемпионате Европы. Украинки в первом матче проиграли сборной Бельгии. После этого на девушек обвалилась критика, и за них заступился волейболист Олег Плотницкий.

Читайте также: Что означают слова Зеленского о спортивных достижениях: объяснение

Его возмутила критика волейболисток уже после первого матча на турнире. Особенно, когда в комментариях к играм используют бранные слова.

"Вы знаете, я никогда не был против критики в нашу сторону. Но только объективной критики, а не любых ваших г**но-слов из серии "позор", "с такой игрой на пляж", "на контору играете", "беспозвоночные" и др. Бывают провальные игры, бывают сильные команды, и нужно признавать, что ты проиграл. Мы приезжаем в сборную играть для вас и за нашу страну.

Поверьте мне, у нас нет даже 1% радости после таких игр. Нам не хочется разговаривать даже с близкими. Мы возвращаемся в отель, и иногда не понимаем почему так произошло. Потому что мы же тренируемся, тоже хотим выиграть, хотим, чтобы нашу страну знали, и не мы думали как играть против кого-то, а что бы соперник думал как играть против нас.

Для того, чтобы победить, снова и снова приходим в зал. Для того, чтобы стать хоть на чуточку лучше.

А в итоге что мы имеем? Ваши глупые комментарии и поливание грязью! Почему тогда мы не видим и не слышим вас на трибунах во время игр? Почему никто не приезжает к нам на сбор просто что бы пообщаться, посмотреть как у нас здесь? Приходите вы к нам и, возможно, тогда вы увидите результат, который хотите", – написал Олег Плотницкий.

Стоит добавить, что на Чемпионате Европы женская сборная Украины еще сыграет против Италии, Польши, Португалии и Словении.

blog_ava
Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана
сегодня
3043
Теги: Спорт Новости Спорта Волейбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в АПЛ, Салах оформил дубль: видео
сегодня 22:08 "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в АПЛ, Салах оформил дубль: видео
46
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4530
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5081
Ломаченко провел заключительную тренировку перед боем с Кэмпбеллом: эффектное видео
сегодня 16:50 Ломаченко провел заключительную тренировку перед боем с Кэмпбеллом: эффектное видео
123
Что означают слова Зеленского о спортивных достижениях: объяснение
сегодня 12:44 Что означают слова Зеленского о спортивных достижениях: объяснение
153
Новости
Больше новостей
Залиште відгук