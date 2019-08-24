Почему мы вас не слышим на трибунах, – волейболист высказался о критике в сторону спортсменов

Женская сборная Украины по волейболу неудачно стартовала на Чемпионате Европы. Украинки в первом матче проиграли сборной Бельгии. После этого на девушек обвалилась критика, и за них заступился волейболист Олег Плотницкий.

Читайте также: Что означают слова Зеленского о спортивных достижениях: объяснение

Его возмутила критика волейболисток уже после первого матча на турнире. Особенно, когда в комментариях к играм используют бранные слова.

"Вы знаете, я никогда не был против критики в нашу сторону. Но только объективной критики, а не любых ваших г**но-слов из серии "позор", "с такой игрой на пляж", "на контору играете", "беспозвоночные" и др. Бывают провальные игры, бывают сильные команды, и нужно признавать, что ты проиграл. Мы приезжаем в сборную играть для вас и за нашу страну.

Поверьте мне, у нас нет даже 1% радости после таких игр. Нам не хочется разговаривать даже с близкими. Мы возвращаемся в отель, и иногда не понимаем почему так произошло. Потому что мы же тренируемся, тоже хотим выиграть, хотим, чтобы нашу страну знали, и не мы думали как играть против кого-то, а что бы соперник думал как играть против нас.

Для того, чтобы победить, снова и снова приходим в зал. Для того, чтобы стать хоть на чуточку лучше.

А в итоге что мы имеем? Ваши глупые комментарии и поливание грязью! Почему тогда мы не видим и не слышим вас на трибунах во время игр? Почему никто не приезжает к нам на сбор просто что бы пообщаться, посмотреть как у нас здесь? Приходите вы к нам и, возможно, тогда вы увидите результат, который хотите", – написал Олег Плотницкий.

Стоит добавить, что на Чемпионате Европы женская сборная Украины еще сыграет против Италии, Польши, Португалии и Словении.