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"Почему не бьешь?": Алиев заставил своего сына ударить сестру во время домашней "драки"

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Александр Алиев
Александр Алиев / ФК "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram.

Алиев выложил в Instagram видео "драки" своих детей – сына Артема и дочки Алины, каждый из которых был вооружен одной боксерской перчаткой.

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"Малышня с ума сходит на карантине. Мои любимые", – подписал видео Алиев.

В один момент Александр Алиев обратился к сыну: "Что ты не бьешь ее, Тема?". После чего уже Артем пошел в атаку на сестру и попал ей в живот. За это бывшему футболисту "Динамо" досталось от части подписчиков в комментариях.

Ранее Алиев попал в неприятную ситуацию. Во время прямого эфира в Instagram он ответил на вопрос о сексе втроем. Однако даже наушники не спасли Александра: бывшая жена Алиева все поняла и покрыла его матом, упрекнув в том, что вместе с ним в комнате находятся дети.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Бокс Новости Спорта Спорт
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