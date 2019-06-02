Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо

Во время финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" на поле выбежала обнаженная девушка. Этот момент не попал в трансляцию матча. И Спорт24 объясняет, почему этому нет места в современном футболе. И не только в футболе.

Инцидент случился на 19-й минуте финала между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". На это время "Ливерпуль" выигрывал 1:0, и в итоге выиграл трофей.

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Девушкой, которая выбежала на поле, оказалась модель Кинси Волански. А сама акция оказалась рекламой сайта с фильмами для взрослых. Поэтому здесь не будет ни ее фотографий, ни информации про этот сайт.

ФИФА и УЕФА рекомендуют СМИ не описывать такие случаи. Поэтому этот момент и не попал в трансляцию финала. Камера в это время будет показывать трибуны или скамейки запасных. Или редактор запустит повтор опасного момента. Поэтому телезритель и не сразу поймет, что случилось (или вообще не заметит этого, в зависимости от того, как быстро сработают стюарды).

Почему это сделано?

Чтобы не стимулировать других зрителей искать такой славы. Кто-то это будет делать лишь ради того, чтобы о них написали.

Почему это плохо?

Стоит понять, какие эмоции бушуют у футболистов во время матча. Все сконцентрированы. Ведь это главный матч сезона. И даже если это очередной матч чемпионата, он тоже важен. И тут игра прерывается из-за того, что какой-то сумасшедший выбежал на поле. Оно влияет на саму игру, на пыл футболистов. В такие моменты трудно снова собраться и настроиться на игру. Такая незначительная пауза может изменить ход поединка. И ставит под угрозу здоровье и жизнь участников матча.

10 марта 2019 года во время матча "Бирмингем" – "Астон Вилла" болельщик напал на футболиста. Досталось капитану гостей Джеку Грилишу. Инцидент произошел в начале встречи. Болельщик выбежал на поле и ударил сзади кулаком по голове футболиста, отправив того в нокаут. Но игрок сумел продолжить игру и забил единственный гол в этом матче.

26 мая 2018 года, когда финал Лиги чемпионов проходил в Киеве, на поле тоже выбежал фанат. Это произошло уже в конце матча. И он помешал Роналду, который мог забить гол. Поэтому португалец остался без забитого гола в финале Лиги чемпионов. Кому от этого стало лучше?

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И не только спорт страдает от таких выходок болельщиков. И пример тоже можно привести из Киева, и финала. Речь идет про пранкера Виталия Сердюка, который показал голую задницу во время выступления Джамалы. Это произошло на финале Евровидения-2017 в Киеве. Правда, певица выступала как приглашенная звезда, а не как участник. Не очень же весело?

Уже через год, 12 мая 2018 года в Лиссабоне зритель выбежал на сцену Евровидения во время выступления представительницы Великобритании SuRie. Трансляторам тоже пришлось сделать все так, чтобы зрители ни о чем не догадались. А певице предложили выступить еще раз. Но она отказалась.

Возможные исключения существуют

Когда это акция, которая имеет целью донести до мира какую-то информацию, привлечь внимание к проблеме, а не создать дополнительную рекламу себе. Как это произошло в 27 июля 1976 года в Монреале во время матча между СССР и ГДР. Тогда 20-летний Данил Мигаль выбежал на поле в вышиванке и с флагом Украины, после чего станцевал гопак и был спокойно уведен с поля полицией. На самом стадионе 150 украинцев вывесили плакат с надписью "Свобода Украине!".

Или же как это сделали Pussy Riot в финале Чемпионата мира 2018 года в Москве. На своей странице в Facebook участники Pussy Riot рассказали, что своей акцией они требовали освобождения политзаключенных в России, прекращения уголовных дел, связанных с репостами в соцсетях, арестов на митингах, а также восстановления политической конкуренции в РФ.

Смотрите футбол, играйте в футбол, любите футбол. И другие виды спорта тоже.