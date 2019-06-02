Почему полезно играть в футбол: аргументы от Ульяны Супрун

Занятия спортом, в том числе футболом, приносят немало пользы организму человека. Они улучшают как психическое здоровье, так и физическое.

Главные преимущества занятия футболом привела и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

К слову: Супрун объяснила, почему полезно смотреть футбол и болеть за любимую команду

Как и любая физическая активность, регулярная игра в футбол делает нас счастливее — мы здоровее питаемся, улучшаем здоровье, позитивно влияем на самооценку и уменьшаем стресс.

Футбол — это хорошая кардиотренировка, которая улучшает аэробные способности, здоровье сердца и сосудов, помогает держать в норме вес и улучшает тонус мышц, положительно влияет на силу и выносливость.

Учит координации, способствует совместной работе и обмену, учит "думать на ходу", помогает повысить навыки концентрации, настойчивости и самодисциплины, повышает уверенность и самооценку.

Игра в футбол как лекарство – многие исследования указывают на пользу этого вида физической активности для людей всех возрастов.

Интересно, что даже существует практика "ходячего футбола" для людей пожилого возраста. Ее создали, чтобы люди за 60 могли играть в футбол (они делают это значительно медленнее, почти со скоростью ходьбы), с меньшими рисками дискомфорта и появления травм.

Есть доказательства, что футбол в различных форматах продолжительности тренировок и нагрузки — полезный вид физической активности в случае хронических болезней — диабета 1 и 2 типа, гипертонии, ожирения, многих заболеваний мышц, костей и суставов (остеоартрит, ревматоидный артрит, остеопороз), синдрома хронической усталости и даже депрессии.

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Физическая активность сама по себе может быть источником стресса. Командные игры, такие, как футбол, — это адреналин. Мы начеку и сердце колотится. Но любая физическая активность способствует отвлечению — пока вы тренируетесь, вы не думаете ни о чем, кроме тренировки и игры, и тем самым успокаиваетесь.

Игра в футбол — это хорошая стратегия преодоления психических расстройств и социализации.

Командные виды спорта связаны с активным выделением окситоцина — важного гормона и нейромедиатора, который обезболивает и успокаивает. Несколько исследований о роли окситоцина в социальном поведении показали, что он повышает позитивные социальные эмоции. Окситоцин участвует в сопереживании, доверии, щедрости, альтруизме, сплоченности, сотрудничества и (социальной) мотивации.

Футбол (как и пение или бег) порождает состояние социального потока и выделение окситоцина, вследствие чего возникает состояние родства. Это полезно в преодолении расстройств, когда мы чувствуем себя одинокими или изолированными.

Даже больше — футбол, как вид физической активности, часто используют в стратегиях общественного здоровья и распространения здорового образа жизни.

Одним из интересных примеров в этом направлении является кейс Исландии, где с помощью привлечения подростков к занятиям физической активностью, в частности футболом, удалось понизить уровень употребления алкоголя и наркотиков среди молодежи.