Почему "Тоттенхэм" уволил Почеттино и назначил Моуриньо

Один из грандов английского футбола "Тоттенхэм" решил уволить тренера, с которым команда в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов. Аргентинец Маурисио Почеттино был отправлен в отставку. Зато "шпор" возглавил португалец Жозе Моуриньо.

Что случилось в Лондоне

Во вторник, 19 ноября, "Тоттенхэм" объявил официально, об отставке главного тренера команды Маурисио Почеттино. Причины руководитель лондонского клуба назвал такие: Почеттино много сделал для клуба, и за это ему честь и хвала, однако в прошлом и нынешнем сезонах результаты "Тоттенхэма" в Англии удручающие. Совет директоров после долгих раздумий решил, что без аргентинца "шпора" будет лучше.



Маурисио Почеттино покинул "Тоттенхэм"

У финалиста Лиги чемпионов закончилось терпение. Почеттино отправили в отставку.

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Какие дела у "Тоттенхэма" в АПЛ

Прошлый сезон-2018/19 "Тоттенхэм" завершил на 4-м месте в АПЛ. Еще весной команда была третьей, но за два тура до конца чемпионата пропустила вперед "Челси". Одной из причин был напряженный график, ведь команда Почеттино боролась в плей-офф Лиги чемпионов. Однако даже четвертая строчка в Премьер-лиге гарантировала лондонцам место в главном еврокубковом турнире Европы. Поэтому остается загадкой, почему боссы "Тоттенхэма" считают такой результат неудовлетворительным.

Однако в этом сезоне совету директоров лондонцев действительно есть за что критиковать аргентинского специалиста. "Тоттенхэм" плохо стартовал в АПЛ, набрал всего пять очков в первых четырех турах. К сожалению для Почеттино, дальше стало только хуже. В следующих 8 матчах лондонцы дважды победили, трижды сыграли вничью и трижды потерпели поражения во встречах с "Лестером", "Брайтоном" и "Ливерпулем". Итог – четырнадцатое место после 12 туров 14 очков и неутешительный факт: старт нынешнего сезона стал худшим для "Тоттенхэма" за последние 11 лет.

К тому же, "шпоры" уже в 3-м раунде вылетели из Кубка лиги, уступив скромному клубу "Колчестер Юнайтед" из четвертого дивизиона.

Главные причины провала "Тотенхема"

1. Травмы

Одной из ключевых причин провала Почеттино в нынешнем сезоне – ужасная череда травм. С конца августа в лазарете "шпор" побывали аж 9 футболистов. Деле Алли пропустил две недели, Райан Сессеньон – три месяца, Джовани Ло Чельсо – полтора месяца, Тангано Н'Домбеле – две недели, Эрик Дайер – неделю, Серж Ор'є – неделю, Хуан Фойт – два месяца, Уго Льорис выбыл до конца года, а Ян Вертонген – до конца сезона. Очевидно, что это количество травмированных футболистов сильно повлияла на игру "шпор" в этом сезоне.



Игроки "Тоттенхэма"

2. Пассивность на трансферном рынке

Еще одна причина – это пассивность на трансферном рынке. Эта проблема уже несколько сезонов преследует "Тоттенхэм". Летом клуб приобрел только одного топ-игрока – полузащитника Н'Домбеле за 60 миллионов евро. Также к клубу присоединились Ло Чельсо (аренда) и Сессеньон, но из-за травм заиграть им пока что не удалось.

"В январе будет хорошая возможность исправить ситуацию. И следующим летом тоже. Конечно, это проблема, когда происходят вещи, которые не можешь контролировать. Мы люди. В футболе нужно искать различные решения каждый сезон, чтобы достигать успеха. Нужно уметь быть разным, меняться", – мечтал Почеттино в сентябре.

3. Конфликт с игроками

Эти слухи пошли после матча Лиги чемпионов с "Олимпиакосом". "Тоттенхэм" был впереди в счете 2:0, но упустил победу. После игры Почеттино нещадно раскритиковал свою команду на пресс-конференции.

"Я очень разочарован. Честно говоря, я недоволен нашим выступлением в первом тайме. С самого начала у нас был план, но мы не придерживались его. Я сказал об этом игрокам в перерыве. Мы упустили много моментов, и первый пропущенный гол был болезненным...", – возмущался аргентинец.

Через месяц в СМИ появилась информация о том, что футболисты "шпор" недовольны новым графиком тренировок. Он стал плотнее по сравнению с прошлым сезоном. В результате у игроков, по их словам, оставалось очень мало свободного времени. Кроме того, футболисты возмущались из-за того, что Почеттино увеличил продолжительность тренировочных занятий и требовал от них проводит ночь на тренировочной базе после матчей, чтобы на следующий день лучше восстановиться.

Вероятно, на такие меры аргентинец пошел после провала в игре с "Олимпиакосом". Маурисио хотел воспитать футболистов, но, похоже, перестарался.

4. Слабая игра лидеров

Эта причина не касается таких игроков, как Гарри Кейн Сон Хын Мин, но, похоже, о ней забыли другие ключевые футболисты "шпор". Алле еще не успел полностью выйти на свой уровень после травмы, Вертонген допускал много ошибок в обороне вместе с Санчесом, Эриксен временами теряется на поле (похоже, что уже мечтает одеть футболку "Реала" в ближайшее время), а Дайер вообще перестал попадать в основной состав. Плохая сыгранность между игроками вызвала ряд проблем на поле.

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Сон Хын Мин

Достижения Почеттино в "Тоттенхэме"

Аргентинский специалист провел в Лондоне пять лет, и за это время успел не только полюбиться болельщикам "Тоттенхэма", а и стать лучшим тренером клуба в эпоху АПЛ. Под его руководством "шпоры" дважды занимали третье место в Премьер-лиге, а также по разу финишировали вторыми, четвертыми и пятыми. Кроме того, благодаря Маурисио "Тоттенхэм" впервые в истории клуба вышел в финал Лиги чемпионов.

Кто будет после аргентинца

В среду, 20 ноября, стало известно, что главным тренером "шпор" стал Жозе Моуриньо.



Жозе Моуриньо назначен тренером "Тоттенхэма"

Эта смена тренера требует большое количество вопросов, ведь зачем президенту клуба Дэниэлю Леви понадобился тренер, который всегда требует огромных денег на трансферы. И зачем Моуринью клуб, где таких средств не дают. Кроме того, зачем тогда уволили Почеттино, которому тоже нужны были трансферы. Дальше будет интересно.

Автор: Дмитрий Попов

Фото: twitter.com/SpursOfficial