Почему украинские спортсмены остаются без необходимого обеспечения

Выступление украинских спортсменов на международных турнирах – лишь одна составляющая их деятельности. Однако только она видимая. А "за кадром" остается подготовка к стартам. От ее успешного прохождения часто и зависит успешность выступлений.

Но не всегда украинские спортсмены имеют возможность успешно тренироваться и готовиться к турнирам. Почему так происходит, в комментарии Спорт24 рассказал государственный секретарь министерства молодежи и спорта (сейчас происходит процедура ликвидации министерства) Олег Немчинов.

– Что стало причиной увольнения руководителя "Укрспортобеспечения" Тараса Сырицы?

– Он самовольно, имея отказ олимпийского департамента, изменил условия закупки. Подписано решение министром еще в 2017 или 2018 году, запрещающее "Укрспортобеспечению" самовольно менять тендерные условия. Они, ссылаясь на те или иные требования законодательства, под конкретные фирмы неоднократно меняли условия закупки спортивного инвентаря, на антиконкурентные условия и тому подобное. Но есть нюанс, когда во многих федерациях есть четкие требования к их партнерам. Таким образом они формировали свои требования. Это касается гимнастики, федерации стрельбы. Это не единичный случай. Это было сделано еще перед соревнованиями в Минске. На тот момент федерация гимнастики осталась, кажется, без дорожки или помоста. Было соответствующее служебное расследование, был вывод юридического управления, это было прямое невыполнение условий контракта руководителя учреждения. Невыполненное поручение руководства о обеспечении неизменяемости технических условий тендера. В соответствии с этим я издал приказ об увольнении Тараса Сырицы.

– Он подал в суд...

– И выиграл. Уже восстановлен. Мы выполнили решение суда. Более того, мы внимательно просмотрели возможности апелляции. Могли ее подавать, но решение суда написано таким образом, что даже подача апелляции не приведет к нашей победе, а вернет к первому рассмотрению. Там очень интересно выписаны компенсационные меры и так далее. Мы посоветовались и решили, что в связи с тем, что у него контракт заканчивается в начале декабря, не заходить в еще один судебный процесс и не тратить на это средства.

– Обращаются ли к Вам спортсмены с жалобами на тот инвентарь, который им поставляли?

– Ко мне нет. На министерство да. Но не спортсмены, а федерация.

– Вам известны факты, когда "Укрспортобеспечение" закупал инвентарь, передавал федерациям, а оказывалось, что он не подходит?

Ко мне приходил главный тренер фехтовальщиков. Им закупили костюмы, которые не соответствуют техническим условиям. Я сразу вспомнил старый анекдот: "К руководителю обратились двое инженеров с предложением создать двухтактный аварийный бензодвигатель для питания самолетной электросети в случае отказа генераторов. "А какие сейчас?" – поинтересовался руководитель. "Четырехтактные", – ответили ему. "Переходить сразу на двухтактные рискованно, – отметил руководитель, – не лучше ли вам сначала заняться трехтактными?" Почему вспомнил? В технических условиях было прописано двухкомпонентная ткань, а купили "лучшую" – трехкомпонентную. В результате спортсмены не могут ее надевать, она их парит. Сейчас "Укрспортобеспечение" требует, чтобы главный тренер взял ее на баланс. Главный тренер этого брать не будет, потому что оно не соответствует тому, что они просили.

– Как будете решать эту ситуацию и подобные?

– Должны быть предохранители, почему сборы продолжаются 50 дней, а не 25; почему сборы в Турции, а не в Скадовске; почему надо везти шесты, а не покупать на месте; почему стол для массажа надо арендовать, а не везти с собой, что стоит как три стола. Для этого нужны сильные федерации, которые будут этим заниматься, а не "Укрспортобеспечение", где в штате есть спортсмены, тренера и все остальные.

Сейчас все закупки и обеспечения сборной сходятся в "Укрспортобеспечение". Как по мне, это все должно делаться в рамках национальных федераций. Но таких, что захотели так работать, оказалось только 6. Те, что в эксперименте. Было больше, но многие отсеялись. На старте было 18. Почти два десятка планировали, но начали только 6. Одна федерация сразу вышла – это тяжелая атлетика. Из-за получения дисквалификации. Вместо них зашла федерация регби.

– Как оцениваете этот эксперимент?

– Очень положительно. Если бы федерации еще самостоятельно занимались закупками и за это отвечали, брали себе в штат сборную команду, то вообще было бы супер.