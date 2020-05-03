Почему Зидан ударил Матерацци: футболист рассказал детали легендарного инцидента

В финале чемпионата мира по футболу 2006 года в Берлине (Германия) состоялся один из самых драматичных инцидентов в истории игры миллионов. Капитан сборной Франции Зинедин Зидан грубо ударил головой игрока Италии Марко Матерацци. Итальянский игрок после почти 14 лет молчания рассказал причины конфликта.

Матерацци рассказал о легендарном эпизоде испанскому изданию As.

Итальянец спровоцировал Зидана, после чего француз ударил его в грудь головой и был удален в дополнительное время. Италия же выиграла турнир в серии пенальти.

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"Удар Зидана? Я не ожидал этого. Мне повезло, что этот эпизод застал меня врасплох, потому что если бы я ожидал чего-то подобного и готовился бы к этому, то, уверен, в результате удалили бы нас обоих", – сказал Марко.

По словам Матерацци, он и Зидан несколько раз сталкивались в штрафной. Зидан забил гол, после чего наставник Италии Марчелло Липпи попросил Матерацци опекать Зидана.

После первой нашей схватки я извинился, но он плохо отреагировал. После нашей третьей схватки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку,

– рассказал Матерацци.

В то же время Матерацци опроверг догадки СМИ, которые писали, что Марко говорил не о сестре Зидана, а его матери.

"Моя мать умерла, когда я был подростком, я никогда бы не позволил себе спекулировать на этом", – рассказал Марко.

Смотрите видео как Зидан ударил Матерацци

Отметим, что для Зидана, который сейчас возглавляет "Реал", это был последний матч в карьере футболиста.

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