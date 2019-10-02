Почти 3 тысячи билетов на матч Украина – Португалия были аннулированы

В среду, 2 октября, в продажу поступила новая партия билетов на поединок отбора Евро-2020 Украина – Португалия, который состоится 14 октября в Киеве. Украинская ассоциация футбола сообщила, что из-за спекулянтов были аннулированы почти 3 тысячи билетов.

По результатам проверки билетов из первой партии были аннулированы 2748 единиц, приобретенных у перекупщиков, сообщает сайт УАФ

Читайте также: Шевченко не возглавит "Милан": объясняем почему

Все они (билеты – Спорт24) переданы в свободную продажу на сайте ticketsbox.com. То, что это билеты именно от перекупщиков подтверждает, в частности, несоответствие указанных на билете личных данных (имя и фамилия),

– говорится на сайте УАФ.

В ассоциации заявляют, что "в рамках программы билетного Fair Play было принято решение в дальнейшем увеличить количество партий продажи билетов, что упростит процедуру проверки и контроля их реализации и минимизирует риски выкупа пропусков перекупщиками".

Кроме того, для проверки билетов сервис ticketsbox.com создаст кризисный центр, который начнет работу в субботу, 12 октября, на территории НСК "Олимпийский" и будет работать до 14 октября включительно.

Как известно, Украинская ассоциация футбола в сентябре объявила, что прекращает свободную продажу билетов на домашний матч сборной Украины с Португалией из-за спекулянтов.

Спорт 24 писал, что 20 сентября сайт TicketsBox "упал" после первой минуты, как только билеты на матч Украина – Португалия поступили в продажу. Сейчас работа сервиса стабилизирована. В TicketsBox заявили, что на них была совершена ddos-атака.

Также УАФ сообщала, что билеты, приобретенные на других ресурсах, скорее всего являются фальшивками или билетами от перекупщиков, которые будут аннулированы по итогам специальной проверки. Средства за такие билеты не возвращаются.