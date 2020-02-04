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Почти 70% фанатов считают, что VAR делает футбол менее приятным – исследование

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Почти 70% фанатов считают, что VAR делает футбол менее приятным / GETTY IMAGES

Английские болельщики недовольны работой системы видеоповторов VAR на матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). Британская международная интернет-компания YouGov провела исследование, по результатам которого 67% фанатов говорят, что судьи VAR делают футбол менее приятным.

Полное освещение VAR-опроса, проведенного компанией YouGov, опубликовало издание Sky Sports.

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Опросы утверждает, что 60% фанатов считают, что VAR, представленный в начале сезона в Премьер-лиге, сработал плохо. Фанаты дали технологии средний рейтинг всего 4 из десяти.

Систему видеоповторов VAR начали использовать в АПЛ только с сезона 2019/2020.

Результаты опроса YouGov:

  • 67% фанатов говорят, что VAR сделал просмотр футбола менее приятным;
  • 60% говорят, что VAR работал плохо;
  • 8% хотят продолжать использовать VAR, как сейчас;
  • 74% за использование VAR, но с изменением способа его использования;
  • 15% хотят полностью прекратить использование VAR.
  • 71% поддерживает временные ограничения для принятия решений VAR;
  • 81% респондентов поддерживает возможность одновременного просмотра того же видеоматериала, что и VAR;
  • 73% поддерживают возможность слышать разговоры между судьями и VAR.

Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB]) пока что запрещает Премьер-лиге и другим соревнованиям показывать видеоповтор или неподвижные изображения, пока судья не примет решение.

Также IFAB не позволяет выводить в прямой эфир аудиосвязь от рефери или судей VAR.

В то же время Премьер-лига провела собственное исследование VAR после 250 игр в этом сезоне. Лига представит результаты клубам на встрече в Лондоне 6 февраля.

Ожидается, что судьи АПЛ будут использовать мониторы для просмотра видеоповторов, как и в других лигах.

Сейчас арбитры АПЛ принимают решение о противоречивых моментов после разговора с ассистентами VAR без личного просмотра видеоповтора.

Премьер-лига планирует использовать мониторы у футбольного поля для повышения и понижения инцидентов, связанных с красными карточками, за серьезную нечестную игру или агрессивное поведение.

Что такое VAR?

Система видеопомощи арбитрам – технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:

  • нарушение правил при забитых голах;
  • эпизоды с назначением пенальти;
  • ошибочное предъявления красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой) не рассматриваются;
  • ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, наказывается карточкой).
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта АПЛ
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