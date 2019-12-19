Почти полсотни человек пострадали из-за протестов после матча "Барселоны" и "Реала": видео
18 декабря состоялся перенесенный матч 10 тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом". Во время и после игры возле стадиона "Камп Ноу" произошли массовые беспорядки.
По информации испанского издания As, 46 человек получили ранения, в основном незначительные.
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Полиция во время игры не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии, которые сломали железную ограду, и арестовала 9 человек.
Причина протестов в Барселоне?Причиной протестов являются тюремные сроки для организаторов референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Именно из-за них в октябре Барселону всколыхнули массовые протесты.
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После матча протестующие жгли мусорные контейнеры, устраивая большие пожары. Группе радикалов удалось вскрыть полицейский фургон и забрать оттуда снаряжения.
Полиции пришлось применять резиновые пули. Один человек был задержан за то, что бросил бутылку в сотрудника правопорядка.