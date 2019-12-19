Почти полсотни человек пострадали из-за протестов после матча "Барселоны" и "Реала": видео

18 декабря состоялся перенесенный матч 10 тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом". Во время и после игры возле стадиона "Камп Ноу" произошли массовые беспорядки.

По информации испанского издания As, 46 человек получили ранения, в основном незначительные.

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DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el #Clásicohttps://t.co/fuhWIsaQDi pic.twitter.com/cW77OspbGV — EL PAÍS (@el_pais) 18 декабря 2019 г.

Полиция во время игры не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии, которые сломали железную ограду, и арестовала 9 человек.

Причина протестов в Барселоне?Причиной протестов являются тюремные сроки для организаторов референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Именно из-за них в октябре Барселону всколыхнули массовые протесты.

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После матча протестующие жгли мусорные контейнеры, устраивая большие пожары. Группе радикалов удалось вскрыть полицейский фургон и забрать оттуда снаряжения.

Intensa humareda de unos contenedores ardiendo. Los @mossos disparan foam en los alrededores del Camp Nou https://t.co/JV2rEyxNIe pic.twitter.com/hg0OzSOl8Y — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 18 декабря 2019 г.

Els últims aldarulls importants a Barcelona postsentència es van viure el 26 d'octubre a Via Laietana. La nit abans del 10A es van cremar alguns contenidors. Avui han tornat els enfrontaments amb els @mossos i un cos a cos directe. De nou barricades i també foam. pic.twitter.com/dNxPG1fXgu — Anna Punsí (@punsix) 18 декабря 2019 г.

Полиции пришлось применять резиновые пули. Один человек был задержан за то, что бросил бутылку в сотрудника правопорядка.