Подарок киевлянам: "Шахтер" отреставрирует украинскую мозаику в центре Киева

Футбольный клуб "Шахтер" профинансирует реставрацию знаменитого панно "Украинская песня", созданного более полувека назад – в 1967 году.

Произведение в самом центре Киева, возле Национальной оперы Украины (на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской). Об этом сообщил основатель сообщества "Киевские истории" в Facebook Олег Коваль.

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Неожиданный поворот. Узнав об инициативе киевлян, ребята из футбольного клуба "Шахтер" решили помочь в реставрации панно "Украинская песня". Живя в Киеве с момента оккупации Донецка, они уже успели полюбить наш прекрасный город, и точно также, как и мы, желают ему процветания. А чтобы слова не расходились с делом, футбольный клуб "Шахтер" готов полностью покрыть расходы на глобальную реставрацию с последующей консервацией панно "Украинская песня",

– отметил Олег Коваль.



"Шахтер" отреставрирует панно "Украинская песня"

Также в комментарии для "Сегодня" пресс-служба "Шахтера" подтвердила, что клуб примет активное участие в реставрации панно:

Идея оставить подарок киевлянам за гостеприимство давно обсуждалась в "Шахтере". Панно на одной из центральных улиц Киева будет отличным напоминанием. К сожалению, от идеи до воплощения пришлось пройти практически два года бюрократических процедур, но теперь уже ничто не мешает реализации проекта.

Инициатива клуба нашла очень положительный отзыв у киевлян, которые оставили под публикацией десятки положительных комментариев и репостов.