Поддержали сов: ультрас "Динамо" рассказали, что они кричали Тайсону в матче с "Шахтером"

Представитель ультрас "Динамо" Алексей Декстер, который присутствовал на матче 14 тура УПЛ с "Шахтером", высказал свое мнение о расистском скандале, которым завершился поединок.

Декстер подтвердил, что во время матча "Шахтер" – "Динамо" было подражание звукам животных.

Как это было: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

У нас есть друзья из Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам о ситуации с таким видом птичек, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю, как можно не отличить звук совы от звука обезьяны. Они абсолютно разные,

– рассказал Декстер в интервью передаче СПЕЦКОР.

Также в официальном заявлении фанаты обещают "продолжить делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме".

21 ноября КДК УАФ может рассмотреть дело о расизме во время матча "Шахтер" — "Динамо".

Что произошло в матче "Шахтер" – "Динамо"

Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался, и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.

Впоследствии скандирования в его адрес продолжились, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.

​После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньйо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.