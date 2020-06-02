Киевский клуб попросил поддержки у своих фанов, которые не могут присутствовать на стадионе из-за ограничений, которые сейчас действуют в стране. Каждый из самых преданных команде через видео сможет обратиться к футболистам.

С просьбой клуб обратился на своем официальном сайте. Всем неравнодушным киевлянам предложили сделать видеообращение.

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Поддержка во время карантина

Ролик игроки любимого клуба смогут увидеть перед началом следующего матча на табло "Олимпийского". Это добавит заряда и энергии футболистам, отметили в клубе. Также видео с обращениями каждый сможет посмотреть на официальном клубном канале в YouTube.

В матче 24 тура киевский клуб встречался с лидером сезона "Шахтером". Встреча закончилась уверенной победой донецкого клуба – 3:1. За "динамовцев" отличился Буяльский.

Благодаря победе "Шахтер" увеличил преимущество над "Зарей", "Десной" и "Динамо" до 16 очков. Однако киевлян ждет тяжелая борьба за серебряные награды.

Добавим, что в следующем поединке киевляне померяются силами в родных стенах против "Александрии".