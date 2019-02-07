Подход Вернидуба буду использовать только на приставке в FIFA, – игрок "Зари"

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Василий Прийма
Василий Прийма / GETTY IMAGES

Центральный защитник "Зари" Василий Прийма был переведен в дубль луганского клуба. По мнению главного тренера Юрия Вернидуба, игрок снизил требования к себе. Сам Прийма категорически не согласен с таким мнением специалиста.

Защитник поставил под сомнение квалификацию главного тренера.

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"По поводу Юрия Вернидуба... У каждого тренера свой подход к футболистам. Если у меня будет возможность когда-нибудь принять команду и стать тренером, у меня будет максимально другой подход во всех направлениях. Возможно, подход Вернидуба буду использовать только на приставке в FIFA", – цитирует Прийму сайт каналов "Футбол 1/2".

Для итальянской Серии А и Серии Б я хороший игрок. Вернидуб сказал мне, что я снизил к себе требования, но я с ним категорически не согласен. Вспомните, какая ситуация случилась в конце матча с "Лейпцигом" в квалификации Лиги Европы. Идут последние минуты, решается судьба путевки в групповой этап Лиги Европы. И тут вдруг мяч попадает в руку Виталику Вернидубу! Это футбол, это жизнь. Бывает, я все понимаю. Но тренер не отправляет игрока в дубль. У меня вопрос: почему? Перед игрой с "Мариуполем" я уже знал, что буду заменен после первого тайма, но меня заменили на 43-й минуте первого тайма. Скажите на милость, с каким настроением должен выходить футболист на следующую игру?
– выразил недовольство футболист.

Отметим, что Василий Прийма и Александр Сваток не полетели с командой на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Оба футболисты были переведены в дубль и должны продолжить карьеру в других клубах.

В Турцию не полетел и Артем Гордиенко. Игрок также переведен в дублирующий состав.

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Теги: Футбол Спорт ФК Заря
Источник: 24 Канал
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