Поднял 100-килограммовую гантель за 75 секунд: украинец Новиков установил мировой рекорд – видео
Украинский стронгмен Алексей Новиков установил мировой рекорд. Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время.
За 75 секунд украинец 11 раз выжал гантель
Как сообщает Федерация стронгмена Украины, за одну минуту и восемь секунд Новиков поднял 100-килограммовую гантель 11 раз.
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Новиков установил мировой рекорд в упражнении "дамбл".
Что такое дамбл? Задача атлета двумя руками поднять гантель и заложить ее на плечо. После этого атлет одной рукой выталкивает гантель над головой до команды судьи опустить.
Смотрите видео установления рекорда
Что известно про Новикова?
- Украинский силач, обладатель четырех титулов "Сильнейший человек Украины".
- В 2017 году в Ирландии стал победителем турнира Giant Live, что давало право участия в соревновании "Самый сильный человек мира" в апреле-мае следующего года.
- В начале марта 2018 года стал победителем турнира Arnold Amateur World Championship, который проходил в Коламбусе (Огайо, США).
- 21 апреля в Киеве установил новый рекорд Украины "Йок, пронесенный на плечах, весом 530 кг". Достижение было зафиксировано в книге рекордов Украины.
- Четыре раза получал звание "Самый сильный человек Украины" (2016, 2017, 2018, 2019).
- В марте 2020 года занял 5 место на турнире Arnold Strongman Classic 2020.