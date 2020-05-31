Украинский стронгмен Алексей Новиков установил мировой рекорд. Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время.

За 75 секунд украинец 11 раз выжал гантель

Как сообщает Федерация стронгмена Украины, за одну минуту и восемь секунд Новиков поднял 100-килограммовую гантель 11 раз.

Кстати Украинский боец Можаров побил российского блогера

Новиков установил мировой рекорд в упражнении "дамбл".

Что такое дамбл? Задача атлета двумя руками поднять гантель и заложить ее на плечо. После этого атлет одной рукой выталкивает гантель над головой до команды судьи опустить.

Смотрите видео установления рекорда

Что известно про Новикова?