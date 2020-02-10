24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Подозреваемая в клевете модель обвиняет Неймара в организации сети проституции

27 Читати новину українською
Неймар / foxsports.com.my

Модель Наджила Триндади снова планирует судиться с бразильским футболистом Неймаром. Триндади, которая ранее уже проиграла дело игроку ПСЖ, обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что Наджила Триндади готова подать новый иск в суд на футболиста.

Примечательно: Спортсмены и изнасилования: самые громкие скандалы за всю историю

Обвинения в адрес 28-летнего нападающего будет связано с организацией сети VIP-проституции, через которую женщин доставляли из Бразилии во Францию ​​для сексуальной эксплуатации.

Иск будет подан во французский суд. По мнению Триндади, в Европе у нее будет больше шансов добиться справедливости, чем в Бразилии.

Как известно, модель проиграла дело об изнасиловании именно в бразильском суде.

Что известно о "деле об изнасиловании"

  • Модель обвиняла 27-летнего футболиста в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в парижском отеле. Она заявила, что отказала Неймару в сексе, когда узнала, что бразилец не имеет презерватива.
  • Она подтвердила, что "сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но в процессе он проявил жестокость и бил ее". По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие.
  • Юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой после того, как пообщалось с ней.
  • В конце июля дело было закрыто за отсутствием доказательств. При этом медицинская экспертиза не обнаружила факта изнасилования.
  • Сама же модель заявила, что планшет, где хранилось видео с доказательствами, похитили. А потом стало известно, что девушка не уверена в изнасиловании.
  • Также девушку подозревают в клевете, процессуальном мошенничестве и вымогательстве. Кроме того, бывшего мужа девушки Естивенса Алвеса подозревают в распространении эротического контента и публикации его в интернете.

Что касается "нового дела", то представители Неймара сообщили, что пока не получали сообщений по обвинению в адрес своего клиента.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
47253
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ПСЖ Неймар
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3044
сегодня 15:49 Mercedes показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о большом контракте – фото
Юрій Семенюк 21
сегодня 13:46 "Динамо" U-21 разгромило "Валмиеру": дебютный гол Бенито, невероятный удар Опанасенко – видео
Юрій Семенюк 51
сегодня 10:59 "Барселона" вырвала победу над "Бетис" благодаря трем результативным пасам Месси – видео
Ігор Саджениця 84
сегодня 10:29 Лунин совершил невероятные сейвы в матче с "Овьедо", но пропустил с пенальти – видео
Ігор Саджениця 186
Новости
Больше новостей
Залиште відгук