Подозреваемая в клевете модель обвиняет Неймара в организации сети проституции

Модель Наджила Триндади снова планирует судиться с бразильским футболистом Неймаром. Триндади, которая ранее уже проиграла дело игроку ПСЖ, обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что Наджила Триндади готова подать новый иск в суд на футболиста.

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Обвинения в адрес 28-летнего нападающего будет связано с организацией сети VIP-проституции, через которую женщин доставляли из Бразилии во Францию ​​для сексуальной эксплуатации.

Иск будет подан во французский суд. По мнению Триндади, в Европе у нее будет больше шансов добиться справедливости, чем в Бразилии.

Как известно, модель проиграла дело об изнасиловании именно в бразильском суде.

Что известно о "деле об изнасиловании"

Модель обвиняла 27-летнего футболиста в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в парижском отеле. Она заявила, что отказала Неймару в сексе, когда узнала, что бразилец не имеет презерватива.

Она подтвердила, что "сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но в процессе он проявил жестокость и бил ее". По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие.

Юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой после того, как пообщалось с ней.

В конце июля дело было закрыто за отсутствием доказательств. При этом медицинская экспертиза не обнаружила факта изнасилования.

Сама же модель заявила, что планшет, где хранилось видео с доказательствами, похитили. А потом стало известно, что девушка не уверена в изнасиловании.

Также девушку подозревают в клевете, процессуальном мошенничестве и вымогательстве. Кроме того, бывшего мужа девушки Естивенса Алвеса подозревают в распространении эротического контента и публикации его в интернете.

Что касается "нового дела", то представители Неймара сообщили, что пока не получали сообщений по обвинению в адрес своего клиента.