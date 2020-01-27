Подозреваемый в убийстве журналиста саудовский принц может купить английский клуб

Английский футбольный клуб "Ньюкасл" могут продать наследственному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду. Стоимость сделки оценивается в 340 миллионов евро.

The Wall Street Journal сообщает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры с британским бизнесменом Майком Эшли о покупке футбольного клуба.

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Суверенный фонд – это государственный инвестиционный фонд, финансовые активы которого включают акции, облигации, имущество, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты.

PIF, ключевой инвестиционный инструмент принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, может купить "Ньюкасл" вместе с другими инвесторами. Среди них британский финансист Аманда Стейвли.

Что известно о Мухаммеде ибн Салман Аль Сауда?

Он наследственный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны. Его подозревают в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

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В рамках соглашения о покупке "Ньюкасла" предполагается, что Стейвли купит на средства семейного фонда 10% клуба, еще 10% купит группа инвесторов во главе с братьями Дэвидом и Саймоном Рубинами, остальное перейдет к саудовцам.

Обсуждается сумма в 340 миллионов фунтов (445 миллионов долларов). Причем Майк Эшли купил клуб в 2007 году за 134 миллиона фунтов. С 2008 года он заявляет о желании продать клуб.

Сделка может быть заключена через несколько дней или недель, но может и не состояться, говорят собеседники издания.

"Ньюкасл Юнайтед" возник в 1892 году в результате слияния двух городских команд. Он четыре раза выигрывал чемпионат Англии, шесть раз – Кубок Англии. В этом сезоне "сороки" пока на 14-м месте из 20.

У каких европейских клубов владельцы с Ближнего Востока?

В 2008 году Abu Dhabi United Group for Development and Investment купила футбольный клуб "Манчестер Сити" у бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата.

Сделку оценивали в 200 миллионов фунтов с учетом долга. Владельцем клуба является шейх Мансур бин Заед аль-Нахаян.

31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций "ПСЖ". В 2012-м QSI уже стал единоличным владельцем клуба, а по результатам всех транзакций клуб оценили в примерно 100 млн евро.

QSI возглавляет катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи.