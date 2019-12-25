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Подозреваемый в употреблении допинга Беседин показал, как отдыхает на Карибах – фото

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Артем Беседин / ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" Артем Беседин опубликовал в Instagram фото со своего семейного отдыха в Доминиканской Республике.

Похоже, что футболист не обращает внимание на информацию про допинг-скандал, и вместе с семьей отдыхает в Доминиканской республике.

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Артем Беседин отдыхает с семьей на Карибах: фото

Что известно о ситуации Беседина?
Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Допинг
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