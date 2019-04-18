Подручный откровенно высказался о необходимости защищать Украину: видео
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сказал, что готов защищать страну, если возникнет военно-политическая конфликтная ситуация.
Об этом он заявил в интервью Xsport.
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Никогда об этом не задумывался, но если возникнет такая ситуация, то пойду защищать страну. Я принимал присягу, это моя страна, где живет моя семья. Даже не думал о том, что можно куда-то убежать,
– сказал Подручный.
Недавно Спорт 24 писал, что Дмитрий Пидручный рассказал, предлагали ли ему сменить гражданство.
Дмитрий Пидручный на чемпионате мира в Эстерсунде завоевал золото в гонке преследования, а в спринте занял четвертое место с отставанием от бронзовой медали в 0,3 секунды.
Пидручный стал первым украинским победителем чемпионата мира по биатлону. До этого на мировом первенстве биатлонисты из Украины ни разу не поднимались на высшую ступеньку пьедестала.
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