Подручный откровенно высказался о необходимости защищать Украину: видео

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сказал, что готов защищать страну, если возникнет военно-политическая конфликтная ситуация.

Об этом он заявил в интервью Xsport.

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Никогда об этом не задумывался, но если возникнет такая ситуация, то пойду защищать страну. Я принимал присягу, это моя страна, где живет моя семья. Даже не думал о том, что можно куда-то убежать,

– сказал Подручный.

Недавно Спорт 24 писал, что Дмитрий Пидручный рассказал, предлагали ли ему сменить гражданство.

Дмитрий Пидручный на чемпионате мира в Эстерсунде завоевал золото в гонке преследования, а в спринте занял четвертое место с отставанием от бронзовой медали в 0,3 секунды.

Пидручный стал первым украинским победителем чемпионата мира по биатлону. До этого на мировом первенстве биатлонисты из Украины ни разу не поднимались на высшую ступеньку пьедестала.

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