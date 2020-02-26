Поединки с участием братьев Кличко вошли в топ-25 лучших боев в истории супертяжелого веса

Американские журналисты по достоинству оценили достижения и характер двух легенд мирового бокса – "Вечного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталия Кличко и одного из самых доминирующих чемпионов в дивизионе Владимира Кличко.

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Читайте также: Владимир Кличко получил титул чемпиона по боксу от Международного олимпийского комитета

Так, авторитетное издание Cleveland.com включило бои с участием украинцев в топ-25 лучших поединков в истории супертяжелого веса. Бой Виталия с Ленноксом Льюисом, который состоялся в 2003 году, занял 13 место.

Бой 2003 года между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко должен был стать просто остановкой британца на пути к матчу-реваншу с Майком Тайсоном. Однако у Кличко были другие идеи. Виталий в первом раунде разбил Льюиса, заставив Леннокса делать то, что он не любил – драться. Да, он выстоял, но было понятно, что Леннокса ждет настоящий бой. Вполне вероятно, что этот поединок был бы на более высоком месте в нашем списке, если бы не остановка боя из-за рассечения украинца,

– объяснили свой выбор журналисты.

В свою очередь, поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа, прошедший в 2017-м занял 10 строчку:

После первых трех несколько осторожных раундов боя Джошуа – Кличко, который состоялся перед 90 тысячами человек на стадион "Уэмбли", казалось, что поединок не оправдает ожидания. Но все изменилось в четвертом раунде, когда Джошуа отправил соперника в нокдаун. Но украинец не сдался: в пятом уже Джошуа оказался в глубоком нокдауне. Это был бой двух крупных спортсменов, которые твердо следовали выбранным планам. Младший Джошуа сумел восстановиться быстрее, выиграв техническим нокаутом в 11-м раунде и завершив этот драматический роман.

Топ-10 боев в истории супертяжелого веса:

10. Энтони Джошуа – Владимир Кличко (2017);

9. Мухаммед Али – Джордж Форман (1974);

8. Джо Луис – Билли Конн (1941);

7. Джордж Форман – Рон Лилль (1976);

6. Риддик Боу – Эвандер Холифилд (1992);

5. Ларри Холмс – Кен Нортон (1978);

4. Джек Демпси – Луис Фирпо (1923);

3. Рокки Марчиано – Джерси Уолкотт (1952);

2. Джо Фрейзер – Мухаммед Али (1971);

1. Мухаммед Али – Джо Фрейзер (1975).