Поединок с Деревянченко может состояться в Саудовской Аравии, – промоутер Головкина

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Бой Головкин – Деревянченко может состояться в Саудовской Аравии
Бой Головкин – Деревянченко может состояться в Саудовской Аравии / Фото из открытых источников

Поединок между экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко может быть объявлен в самое ближайшее время.

Представители боксеров находятся на финальном этапе согласования основных условий сделки. Однако, дата и место боя пока неизвестны.

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Геннадий – звезда международного уровня. Он воплощение чемпиона мира. Я уверен, что он рассмотрит предложение о поединке в Саудовской Аравии. При наличии достойного оппонента, предложения и продвижения я легко могу представить выступление Головкина в этом регионе. Мы получали много больших предложений от Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока по поводу мегафайтов,
– заявил промоутер Головкина Том Леффлер.

Бой Головкин – Деревянченко состоится 5 октября. Ранее сообщалось, что бой планировали провести в Нью-Йорке.

Спорт 24 писал, что Деревянченко хочет получить не менее 5,5 млн долларов за бой против Головкина. Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный бой за титул IBF принесет Сергею наибольший заработок.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

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Теги: Спорт Новости Спорта Саудовская Аравия Сергей Деревянченко Бокс
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