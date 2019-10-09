Поединок с Литвой легким для нас не будет, – Пятов

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против сборной Литвы, который состоится 11-го октября. Капитан "сине-желтых" уверен, что команду ждет тяжелая игра.

Андрей заявил, что будет интересно посмотреть, как литовцы будут играть на натуральном газоне. Как известно, поединок в Вильнюсе между сборными проходил на синтетическом покрытии.

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Уверен, что они постараются не уступить в борьбе, и при стандартах у наших ворот нужно быть очень внимательными.Однако мы должны отталкиваться от своей игры. Как мы будем играть, таким и будет результат,

– цитирует Пятова "Команда 1".

Капитан украинцев убеждает, что положительный результат придет, если команда выполнит наставления Андрея Шевченко.

Поединок легким для нас не будет. Сейчас все умеют играть в футбол. Никто сил жалеть не станет, но если наша команда выполнит установку тренера, то и результат придет,

– резюмировал Пятов.

Матч отбора Евро-2020 Украина – Литва состоится в пятницу, 11-го октября. Игра пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало поединка в 21:45.