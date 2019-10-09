Поединок с Литвой легким для нас не будет, – Пятов

13 Читати новину українською
Андрей Пятов
Андрей Пятов / GETTY IMAGES

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против сборной Литвы, который состоится 11-го октября. Капитан "сине-желтых" уверен, что команду ждет тяжелая игра.

Андрей заявил, что будет интересно посмотреть, как литовцы будут играть на натуральном газоне. Как известно, поединок в Вильнюсе между сборными проходил на синтетическом покрытии.

Читайте также: Защитник сборной Украины травмировался на сборах перед матчами с Литвой и Португалией

Уверен, что они постараются не уступить в борьбе, и при стандартах у наших ворот нужно быть очень внимательными.Однако мы должны отталкиваться от своей игры. Как мы будем играть, таким и будет результат,
– цитирует Пятова "Команда 1".

Капитан украинцев убеждает, что положительный результат придет, если команда выполнит наставления Андрея Шевченко.

Поединок легким для нас не будет. Сейчас все умеют играть в футбол. Никто сил жалеть не станет, но если наша команда выполнит установку тренера, то и результат придет,
– резюмировал Пятов.

Матч отбора Евро-2020 Украина – Литва состоится в пятницу, 11-го октября. Игра пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало поединка в 21:45.

blog_ava
Психологи назвали простую фразу, которая поможет спасти отношения
сегодня
1599
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Евро-2020 Украина – Литва Сборная Украины по футболу Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
8 октября 19:38 Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
Ігор Саджениця 73
Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
8 октября 18:41 Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
Юрій Семенюк 284
Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
8 октября 18:15 Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
Станіслав Безушко 168
Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
8 октября 17:55 Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
Ігор Саджениця 92
Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
8 октября 15:02 Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
Ігор Саджениця 85
Новости
Больше новостей
Залиште відгук