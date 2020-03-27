Поехал бы играть в Россию, можно назад было бы не возвращаться – игрок "Руха"

Защитник "Руха" Юрий Романюк рассказал, почему отказался выступать за клуб из Первой лиги России. Он считает, что это было неправильное решение.

Защитник "Руха" Юрий Романюк рассказал, как бы отреагировал на предложение из России.

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Футболист ответил, что его приглашали в клуб Первой лиги России. Но он не поехал, учитывая, какая сейчас ситуация на Востоке Украины, сколько там людей погибает.

Ехать играть в России – это проявить неуважение. Если бы поехал туда, то уже можно было бы не возвращаться назад,

– сказал футболист.

Юрий Романюк считает, что если бы он поехал играть в российском чемпионате, после этого его отец бы не говорил с ним.

Добавим, что защитник Юрий Романюк перешел во львовский "Рух" из "Днепр-1" за который провел 15 игр (2 матча в чемпионате U-21 5 в Премьер-лиге и 8 в первенстве Первой лиги).

Воспитанник ДЮСШ луцкой "Волыни".

В 2014 году дебютировал в юношеской (U-19) команде "крестоносцев" в поединке со Стрыйской "Скалой". За молодежную (U-21) команду дебютировал в феврале 2015 году в матче против "Днепра".

20 марта 2016 года дебютировал в Премьер-лиге в выездной игре против донецкого "Олимпика".

В 2018 году подписал контракт с одесским "Черноморцем". В декабре 2018 СМИ сообщили, что игрок покидает одесскую команду.

В 2019 году перешел в "Днепр-1".

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