Погба выдвинул условия "Манчестер Юнайтед": хочет самую большую зарплату в истории футбола

2 Читати новину українською
Поль Погба
Поль Погба

"Манчестер Юнайтед" пытается удержать полузащитника Поля Погба. Однако чтобы француз продолжал выступления на "Олд Траффорд", манкунианцам придется выложить немаленькую сумму.

Поль Погба вернулся в МЮ в 2016 году. В Англии полузащитник получает чуть более 15 миллионов фунтов стерлингов. И его контракт действует до 2021 года. При этом клуб имеет право продлить с ним соглашение еще на один год в одностороннем порядке.

Читайте также: Самый богатый человек Европы, владелец Louis Vuitton может купить "Милан"

Но по данным Tuttosport, Погба не против продлить соглашение с "МанЮнайтед" на более длительный срок. Однако выдвинул довольно жесткие финансовые условия. Француз хочет получать 600 тысяч фунтов в неделю. Если перевести эту сумму в евро, то в год получится 34 миллиона. Таким образом, игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом. Пока это звание удерживает Криштиану Роналду, которому в итальянском "Ювентусе" платят 31 миллион евро в год.

Стоит напомнить, что Погба активно интересовался мадридский "Реал". Однако неизвестно, захочет ли руководство испанского клуба платить игроку такую зарплату, которую он требует у МЮ.

Читайте также: Поль Погба купил ротвейлера за 15 тысяч фунтов, чтобы защититься от фанатов: фото

 

blog_ava
На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя
сегодня
656
Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
сегодня 12:47 Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
82
Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
27 сентября 14:22 Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
58
Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
27 сентября 12:06 Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
665
Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
27 сентября 10:26 Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
128
"Милан" уступил "Торино", пропустив гол ударом через себя: видео
27 сентября 09:04 "Милан" уступил "Торино", пропустив гол ударом через себя: видео
47
Новости
Больше новостей
Залиште відгук