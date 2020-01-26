Рекорды и достижения Коби Брайанта

Утром 26-го января в США не стало одного из самых легендарных спортсменов открытой эры – Коби Брайанта. Американские СМИ сообщили об ужасной авиакатастрофе, в которой погиб баскетболист. "Черная Мамба", как называли Брайанта, покорил сердца миллионов своей невероятной игрой и удивительным рекордами.

Основные достижения и рекорды Коби Брайанта

5-кратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010);

самый результативный игрок в истории "Лейкерс";

самый результативный игрок НБА (2006-2007);

лучший игрок (MVP) сезона НБА 2008;

олимпийский чемпион 2008, 2012;

MVP финала НБА (2009, 2010);

Читайте также: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд новичков НБА (1996/97);

самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд защиты НБА (1999/00);

самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней);

самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звезд НБА;

пятый игрок в истории НБА, преодолевший рубеж в 30 000 очков;

самый молодой игрок в истории НБА, преодолевший рубеж в 30 000 очков.

К теме: Матчи НБА начнут с минуты молчания в память о Коби Брайанте

На счету Коби 32 310 очков, что является четвертым показателем в истории НБА. 26 января 2020 года Леброн Джеймс превзошел показатель Коби. Леброн побил отметку Брайанта в родном городе Коби. На кроссовках Джеймса была надпись "Кобра навсегда".

.@KingJames wrote "Mamba 4 Life" on his shoes as he has a chance to pass @kobebryant for third on the all-time scoring list pic.twitter.com/9n6afaaXBR — ESPN (@espn) January 26, 2020

Брайант 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА (1998, 2000-2016);

MVP матча всех звезд НБА (2002, 2007, 2009, 2011);

11 раз входил в 1-ю сборную звезд НБА (2002-2004, 2006-2013);

2 раза входил во 2-ю сборную звезд НБА (2000-2001);

2 раза входил в 3-ю сборную звезд НБА (1999, 2005);

9 раз входил в 1-ю сборную всех звезд защиты (2000, 2003-2004, 2006-2011);

3 раза входил в 2-ю сборную всех звезд защиты (2001-2002, 2012);

победитель конкурса слэм-данков (1997);

признан 5-м спортсменом десятилетия по версии популярного журнала Sports Illustrated;

в последней игре против "Юты" Брайант набрал 60 очков, став самым возрастным игроком, которому покорилась эта отметка. Также Коби стал первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче;

в декабре 2017 года "Лейкерс" вывели из обращения оба – 8-й и 24-й – номера Коби. Брайант стал 10-м игроком в истории "Лейкерс", чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера;

в 2018 году получил премию "Оскар" за анимационный короткометражный фильм.