Рекорды и достижения Коби Брайанта
Утром 26-го января в США не стало одного из самых легендарных спортсменов открытой эры – Коби Брайанта. Американские СМИ сообщили об ужасной авиакатастрофе, в которой погиб баскетболист. "Черная Мамба", как называли Брайанта, покорил сердца миллионов своей невероятной игрой и удивительным рекордами.
Основные достижения и рекорды Коби Брайанта
5-кратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010);
самый результативный игрок в истории "Лейкерс";
самый результативный игрок НБА (2006-2007);
лучший игрок (MVP) сезона НБА 2008;
олимпийский чемпион 2008, 2012;
MVP финала НБА (2009, 2010);
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самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд новичков НБА (1996/97);
самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд защиты НБА (1999/00);
самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней);
самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звезд НБА;
пятый игрок в истории НБА, преодолевший рубеж в 30 000 очков;
самый молодой игрок в истории НБА, преодолевший рубеж в 30 000 очков.
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На счету Коби 32 310 очков, что является четвертым показателем в истории НБА. 26 января 2020 года Леброн Джеймс превзошел показатель Коби. Леброн побил отметку Брайанта в родном городе Коби. На кроссовках Джеймса была надпись "Кобра навсегда".
Брайант 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА (1998, 2000-2016);
MVP матча всех звезд НБА (2002, 2007, 2009, 2011);
11 раз входил в 1-ю сборную звезд НБА (2002-2004, 2006-2013);
2 раза входил во 2-ю сборную звезд НБА (2000-2001);
2 раза входил в 3-ю сборную звезд НБА (1999, 2005);
9 раз входил в 1-ю сборную всех звезд защиты (2000, 2003-2004, 2006-2011);
3 раза входил в 2-ю сборную всех звезд защиты (2001-2002, 2012);
победитель конкурса слэм-данков (1997);
признан 5-м спортсменом десятилетия по версии популярного журнала Sports Illustrated;
в последней игре против "Юты" Брайант набрал 60 очков, став самым возрастным игроком, которому покорилась эта отметка. Также Коби стал первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче;
в декабре 2017 года "Лейкерс" вывели из обращения оба – 8-й и 24-й – номера Коби. Брайант стал 10-м игроком в истории "Лейкерс", чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера;
в 2018 году получил премию "Оскар" за анимационный короткометражный фильм.