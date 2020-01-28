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Погиб Коби Брайант: в сети вспомнили лучший матч в карьере легенды баскетбола

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Коби Брайант / Getty Images

Хотя Коби Брайант и был защитником, но в историю НБА он вошел как настоящий снайпер. В частности, за 20 сезонов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" он набрал 33643 очков. Сегодня Коби входит в четверку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации по результативности.

22 января 2006 года Коби провел один из своих самых ярких поединков в карьере. Тогда его "Лейкерс" встречались с "Торонто". В той игре Брайант установил рекорд результативности XXI века, получив феноменальное 81 очко. Он забивал на любой вкус, а вторая половина поединка получилась у него вообще феноменальной. Так, ему удалось записать в свой актив 55 пунктов.

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После того, как Коби погиб в авиакатастрофе, в сети сразу вспомнили о том матче. Предлагаем Вам посмотреть самые яркие моменты шедеврального перфоманса легенды НБА.

Смотрите яркие моменты лучшей игры с участием Коби Брайанта: видео

Заметим, что автором рекорда по количеству очков, полученных за одну игру, является Уилт Чемберлен. Ему удалось набрать 100 пунктов. Произошло это 2 марта 1962 года в матче его "Филадельфии" против "Нью-Йорк Никс".

К слову, перед гибелью Коби нынешняя звезда НБА Леброн Джеймс обошел его в списке самых результативных игроков НБА. На счету "Черной Мамбы" было 33 643 очков. В игре против "Филадельфии" Леброн набрал 29 очков, и теперь в его активе – 33 655, и это позволило ему выйти на третье место. Сам Брайант поздравил своего коллегу. Это был последний пост Коби в сети.

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Что известно о смерти Коби Брайанта

Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе – его вертолет загорелся и пошел вниз. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно возле города Калабас утром 26 января по местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел катастрофу над удаленным полем. Среди людей, находившихся на земле, никто не пострадал.

Зато все девять человек, находившиеся на борту авиасудна погибли. Кроме Коби, также ушла из жизни его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнер в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета. Все они летели на игру.

СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла из-за "неизвестных обстоятельств". Среди вероятных причин аварии называют плохую видимость, поскольку тогда Лос-Анджлес и его пригороды охватил туман, поэтому произошли задержки десятков рейсов. Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего жилища в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году. 

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: NBA Новости США Новости Спорта Погиб Коби Брайант Спорт Баскетбол
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