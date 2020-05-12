Погибшего Коби Брайанта обвинили в смерти пассажиров вертолета
Представитель пилота вертолета Коби Брайанта сообщил, что причиной трагедии стала халатность пассажиров воздушного судна.
Как сообщает издание Capitalxtra, жена Брайанта, Ванесса, подала судебный иск на компанию Island Express, которая обеспечивала полет.
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К нему присоединились еще четыре семьи, чьи родственники стали жертвами авиакатастрофы. В ответ на их действия Берг Зобаян, который является главой компании и родственником погибшего пилота, подал встречный иск, обвинив пассажиров.
"Любые травмы или ущерб были прямо или косвенно вызваны небрежностью или ошибкой истцов и/или их умерших, включая знание и добровольное решение идти на риски, а также то, что эта небрежность была существенным фактором вреда, за который данный ответчик не несет ответственности", – сказал Зобаян.
Что известно про смерть Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Браянту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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