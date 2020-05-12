Погибшего Коби Брайанта обвинили в смерти пассажиров вертолета

Представитель пилота вертолета Коби Брайанта сообщил, что причиной трагедии стала халатность пассажиров воздушного судна.

Как сообщает издание Capitalxtra, жена Брайанта, Ванесса, подала судебный иск на компанию Island Express, которая обеспечивала полет.

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К нему присоединились еще четыре семьи, чьи родственники стали жертвами авиакатастрофы. В ответ на их действия Берг Зобаян, который является главой компании и родственником погибшего пилота, подал встречный иск, обвинив пассажиров.

"Любые травмы или ущерб были прямо или косвенно вызваны небрежностью или ошибкой истцов и/или их умерших, включая знание и добровольное решение идти на риски, а также то, что эта небрежность была существенным фактором вреда, за который данный ответчик не несет ответственности", – сказал Зобаян.

Что известно про смерть Коби Брайанта

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