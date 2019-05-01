Погибших Айртона Сенну и Роланда Ратценбергера почтят во время гран-при Испании

Во время этапа Формулы-1 в испанской Барселоне состоятся специальные мероприятия в честь Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера, погибших 25 лет назад во время "черного уик-энда" в Имоле.

Победитель нынешнего гран-при Испании 13 мая поднимет на подиуме специальный флаг, сшитый из двух половинок — национальных флагов Бразилии и Австрии. Такие же флаги меньшего размера получат болельщики, сообщает motorsport.com.

Идея с флагами – отсылка к событиям 25-летней давности. Во время гран-при Сан-Марино 1 мая 1994 года после смерти Ратценбергера в квалификации, перед гонкой Сенна взял в кокпит своего Williams австрийский флаг, чтобы после финиша поднять его на подиуме. Однако он погиб во время гонок.

Гибель Сенны и РатценбергаВ 1994 году во время Гран-при Сан-Марино на автодроме Энцо и Дино Феррари вблизи итальянского города Имола произошел ряд трагических событий, из-за чего тот этап получил название "Черный уик-энд".



Во время пятничной практики Рубенс Баррикелло врезался в бордюр, машина ударилась об верх заграждения из покрышек и перевернулась, бразилец от удара потерял сознание. Он сломал нос и ребро, оказался в больнице и не смог по этой причине принять участие в гонке.



Во время субботней квалификации 30 апреля погиб австриец Роланд Ратценбергер. Его машина вылетела с трассы в скоростном вираже "Вильнев" на скорости около 340 километров в час и ударилась левой стороной в железный ограничитель.



В воскресенье, 1 мая, в начале гонки в первом повороте столкнулись Педро Лами и Джей Джей Лехто (при этом обломками, которые разлетелись, были ранены трое зрителей, один из них тяжело), и на трассу выпустили автомобиль безопасности, чтобы скорость движения болидов снизилась и можно было убрать обломки. Гонщики ехали за машиной безопасности до 6-го круга. На седьмом круге, втором после ухода машины безопасности и рестарта гонки, машина Сенны сорвалась с трассы в повороте "Тамбурелло" и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Согласно показаниям телеметрии, в момент срыва скорость машины была около 310 километров в час, после этого Сенна успел затормозить и замедлить машину, но все-таки скорость на момент удара в стену составляла примерно 218 километров в час.



Когда стало понятно, что Сенна остается неподвижным в машине, гонка была остановлена, к месту аварии прибыли медики. Когда Сенну достали из обломков машины, он практически не подавал признаков жизни, ему сделали трахеотомию и на вертолете доставили в госпиталь, присоединив к аппарату искусственного дыхания. После проведенного обследования стало ясно, что мозг Сенны мертв и шансов на его выход из комы не осталось. Поэтому медики решили прекратить искусственно поддерживать жизнедеятельность его тела. Как выяснилось позже, при столкновении оторвалось правое переднее колесо вместе с куском подвески и ударило Сенну по голове, при этом металлическая часть подвески пробила его шлем и нанесла черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.