Похоже, у "Динамо" закончились деньги – неожиданное заявление легионера

Легионер "Динамо" Тамаш Кадар пообщался с венгерскими СМИ. Венгр прокомментировал то, что "Динамо" проведет зимние сборы в Турции.

Во время предыдущих сезонов "Динамо" проводило сборы в Испании, а в этом году – в Турции. Кадар предположил, что у клуба закончились деньги.

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Уже 10-го января мы собираемся командой и начнется подготовка к чемпионату, ведь в плей-офф Лиги Европы мы не прошли. Впереди будет два сбора. Прошлые годы мы ездили в Испанию, а сейчас, похоже, у "Динамо" закончились деньги, поэтому летим в Анкару,

– рассказал Кадар в интервью Nemzeti sport.

Уже этой зимой Кадар может покинуть киевский клуб. Центральный защитник может стать игроком венгерского "Фехервара".

По данным Transfermarkt, цена венгерского футболиста составляет 4,5 миллиона евро.

Сам Кадар, комментируя возможный трансфер, заявил, что имеет действующий контракт с "Динамо" на 3,5 года.

В этом сезоне Кадар сыграл 20 матчей за "Динамо".