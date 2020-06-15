В сети появились кадры, как капитану "Динамо" Сергею Сидорчуку прямо в раздевалке зашивали рваную рану на ноге после грубого фола со стороны хорватского полузащитника "Зари" Ловро Цвека.

На видео из раздевалки, опубликованном программой "Профутбол", видно, как Сергею Сидорчуку врачи "латают" рану в четыре руки, останавливая тем самым кровотечение. При этом личность самого футболиста "Динамо" во время операции не выдает никаких признаков боли.

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Как Сергею Сидорчуку зашивали рваную рану: смотрите видео (18+)

Травма Сергея Сидорова

В матче с "Зарей" (1:3) Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер луганчан Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартський полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

В Киеве было проведено медицинское обследование, по результатам которого установлено, что ни кости, ни связи в Сидорчук не повреждены.

В течение ближайших двух недель футболист вынужден будет оставаться вне тренировочного процесса. Затем ему снимут швы и Сидорчук сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

Видео травмы Сидорчука