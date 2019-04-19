Появились неожиданные детали отставки Вернидуба из "Зари"

Отставка главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба все же может состояться в ближайшее время. Руководство клуба поставило ультиматум специалисту.

Президент "Зари" Евгений Геллер после вылета луганчан из Кубка Украины от "Ингульца" вроде бы в телефонном режиме поставил ультиматум 53-летнему Вернидубу, сообщает Zarya.lg.ua.

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Украинского специалиста уволят, если он не сможет стабилизировать игру, а команда не займет еврокубковое место. Кроме того, тренерский штаб и футболисты будут оштрафованы за поражение в полуфинале Кубка от "Ингульца". Некоторые игроки, возможно, будут переведены в дубль.

Ранее сайт болельщиков луганского клуба сообщил, что Вернидуб покинет "Зарю" до конца этой недели. Окончательное решение вроде бы должно быть принято после разговора с президентом Евгением Геллером. Впоследствии появилась информация, что руководство клуба не приняло отставку наставника.

В то же время Юрий Вернидуб опроверг информацию о своей отставке.

После 24 туров "Заря" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Александрии" на 12 очков. Отрыв от "Львов", что на 6-й позиции, составляет 2 очка. Следующий матч в чемпионате Украины "Заря" 24-го апреля сыграет против "Львова".

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