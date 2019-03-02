Появились неожиданные подробности катастрофы самолета, на котором был Эмилиано Сала
Появились новые подробности трагедии самолета, на борту которого был футболист "Кардиффа" аргентинец Эмилиано Сала.
Пилот самолета, который разбился, Дэвид Ибботсон, вероятно, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Это делало рейс незаконным.
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По данным BBC, Ибботсон не завершил обучение и не получил лицензию. После катастрофы не были найдены ни лицензия пилота, ни бортовой журнал. Тело Дэвида Ибботсон также не обнаружено.
В промежуточном отчете отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщается, что 59-летний пилот имел частную лицензию в Великобритании и США – это не дает ему право перевозить платных пассажиров.
Агент Вилли Маккей, который организовал полет, не сомневается в квалификации пилота.
Я доверял Дэвиду, у меня не было причин этого не делать. Ведь, когда вы заказываете такси, вы не спрашиваете, есть ли у водителя права. Мне серьезно говорили, что это очень хороший пилот, и ругать его после смерти – позор. Я не считаю кого-нибудь ответственным, это просто трагическая авария,
– цитирует Маккея BBC.
Что случилось с Эмилиано Сала?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательную операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсон почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.