24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Появилось видео с места катастрофы вертолета с Коби Брайантом

105 Читати новину українською
Погиб Коби Брайант

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб, разбившись на вертолете. Это произошло вблизи города Калабасас.

На борту, кроме Коби Брайанта и пилота, было еще трое пассажиров. Все они погибли. Среди них и его дочь Джиана.

Больше об этом: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Видео с места падения вертолета с Коби Брайантом

Что стало причиной падения вертолета – установит следствие.

Видео с места катастрофы вертолета

 

Из популярных артистов претендует на Грэмми-2020: список номинантов
26 января
773
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Погиб Коби Брайант Спорт Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
26 января 23:24 Рекорды и достижения Коби Брайанта
Юрій Семенюк 55
26 января 16:01 Перспективный украинский боксер досадно проиграл в титульном бою WBO
Юрій Семенюк 224
26 января 13:29 Редкач укусил своего соперника во время поединка – видео
Юрій Семенюк 235
25 января 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
Юрій Семенюк 291
25 января 16:10 Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет
Юрій Семенюк 97
Новости
Больше новостей
Залиште відгук