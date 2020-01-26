Появилось видео с места катастрофы вертолета с Коби Брайантом
Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб, разбившись на вертолете. Это произошло вблизи города Калабасас.
На борту, кроме Коби Брайанта и пилота, было еще трое пассажиров. Все они погибли. Среди них и его дочь Джиана.
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Видео с места падения вертолета с Коби Брайантом
Что стало причиной падения вертолета – установит следствие.
Видео с места катастрофы вертолета
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