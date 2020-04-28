Появился календарь сезона Формулы-1: без гран-при Италии и две гонки в Венгрии
Новый сезон Формулы-1, который до сих пор не стартовал из-за пандемии COVID-19, может начаться в середине лета или в начале сентября. В Австрии, Великобритании и Венгрии планируют провести по два этапа.
Немецкое издание Bild опубликовало возможный вариант календаря гонок Формулы-1.
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По информации источников издания, двойной этап, кроме Австрии и Британии, предусмотрен и для Венгрии.
Зато этапы в Бельгии и Италии не состоятся. В календаре также может найтись место для перенесенных этапов в Китае и Вьетнаме.
Возможный календарь сезона-2020
1-2. Гран-при Австрии – 5 и 12 июля
3-4. Гран-при Великобритании – 26 июля и 2 августа
5-6. Гран-при Венгрии – 16 и 23 августа
7. Гран-при Азербайджана – 6 сентября
8. Гран-при Сингапура – 20 сентября
9. Гран-при России – 27 сентября
10. Гран-при Китая – 4 октября
11. Гран-при Японии – 11 октября
12. Гран-при США – 25 октября
13. Гран-при Мехико – 1 ноября
14. Гран-при Бразилии – 8 ноября
15. Гран-при Вьетнама – 22 ноября
16. Гран-при Бахрейна – 6 декабря
17. Гран-при Абу-Даби – 13 января
В календаре не предусмотрен гран-при Испании. Однако директор трассы в Барселоне Хоан Фонтсере сообщил, что автодром ведет переговоры с Формулой-1 о проведении гонки летом.
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