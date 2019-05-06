Появился неожиданный претендент на чемпионский пояс Ломаченко

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (11-0, 7 КО) к концу года может стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В настоящее время этим поясом владеет другой украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО). Об этом говорится на официальном сайте организации.

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Впрочем, пока неизвестно, когда именно может быть организован этот поединок. В то же время промоутер Беринчика уже делал заявление о бое его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе.

31-летний Беринчик несколько недель назад защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Что касается 31-летнего Ломаченко, то в середине апреля он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в поединке с Энтони Кроллой (34-7-3). В этом бою украинец получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев.

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