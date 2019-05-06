Появился неожиданный претендент на чемпионский пояс Ломаченко

54 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (11-0, 7 КО) к концу года может стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В настоящее время этим поясом владеет другой украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО). Об этом говорится на официальном сайте организации.

Читайте также: Беринчик хочет бой за титул WBO и готов встретиться с Ломаченко

Впрочем, пока неизвестно, когда именно может быть организован этот поединок. В то же время промоутер Беринчика уже делал заявление о бое его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе.

31-летний Беринчик несколько недель назад защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Что касается 31-летнего Ломаченко, то в середине апреля он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в поединке с Энтони Кроллой (34-7-3). В этом бою украинец получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Выталкивали из горящего самолета: как спасали пассажиров авиасудна Superjet 100 в "Шереметьево"
сегодня
2738
Теги: Новости Спорта Спорт Денис Беринчик Василий Ломаченко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
сегодня 12:38 Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
34
"Манчестер Юнайтед" сенсационно ни победил "Хаддерсфилд" и остался без Лиги чемпионов: видео
5 мая 19:26 "Манчестер Юнайтед" сенсационно ни победил "Хаддерсфилд" и остался без Лиги чемпионов: видео
116
"Черноморец" забил четыре гола "Десне" и одержал драматическую победу: видео
5 мая 19:01 "Черноморец" забил четыре гола "Десне" и одержал драматическую победу: видео
199
"Бавария" трогательно объявила об уходе звездного футболиста: видео
5 мая 14:11 "Бавария" трогательно объявила об уходе звездного футболиста: видео
77
Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео
5 мая 12:13 Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео
494
Новости
Больше новостей
Залиште відгук