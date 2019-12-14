Появился неожиданный претендент на проведение финала Кубка Украины по футболу

Тернополь сейчас является единственным претендентом на проведение финала Кубка Украины в мае 2020 года, однако пока Украинская ассоциация футбола не утвердила город для организации поединка.

В эти дни решается судьба тернопольской заявки, которую рассмотрят на исполкоме УАФ. На арене уже побывала комиссия главного футбольного органа страны во главе с Андреем Павелко.

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Городу нужно будет потратить около 4-5 миллионов гривен. По информации "Футбол 1", официально Тернополь может получить право провести финал на следующей неделе.

Стадион имеет проблемы с освещением и VIP-местами, также отсутствуют платформы, необходимые для трансляции матчей. Но городские власти утверждают, что готовы инвестировать в оборудование арены.

Тернопольский городской стадион готов принять чуть более 15 тысяч зрителей. Домашние матчи чемпионата Украины на нем проводит местная "Нива". Резервным стадионом с большой долей вероятности будет назначена "Арена Львов".

Финал Кубка Украины состоится 13 мая 2020 года. В случае победы заявки Тернополь станет восьмым городом, который принял решающий матч турнира.

Напомним, действующий обладатель Кубка "Шахтер" вылетел из розыгрыша соревнований на этапе 1/8 финала от "Динамо" (1:2).