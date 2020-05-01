Поймали на горячем: экс-футболист "Шахтера" попал в громкий секс-скандал – видео

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Румынии Чиприан Марика попал в громкий скандал на родине.

Портал Ziar de Cluj опубликовал видео, на котором Марика, прикрывшись лишь одним полотенцем, выходит из номера в отеле в Клуж-Напоку после того, как в дверь постучал неизвестный.

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"Незваным гостем", который и проводил съемку видео, оказался Флорин Мунтян – сын бывшего главы румынской государственной газовой компании Transgaz.

Флорин Мунтян следил за своей женой Анной, подозревая ее в измене. Она и оказалась в одном номере вместе с Чиприаном. Марика несколько минут пытался уговорить Мунтяна прекратить видеосъемку, однако тот оказался настойчивым и продолжал стучать в дверь, вызывая из номера свою жену Анну.

Через некоторое время 31-летняя женщина появилась на пороге, однако объяснить свое пребывание с полуголым экс-футболистом в одном номере не смогла.

Говорят, что видео записано еще в августе 2019 года, но появилось оно только сейчас. При этом Анна знакома с женой Марики, а их семьи проживают по соседству.

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Что известно о Чиприане Марике в "Шахтере"?Марика играл в "Шахтере" с 2004-го по 2007 годы, отметившись 24 голами в 119 играх. Вместе с дончанами он выиграл два чемпионства, а также по одному Кубку и Суперкубку Украины.

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