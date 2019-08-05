Продажные украинские арбитры получили суровое наказание за договорные матчи

Украинские арбитры получили суровое наказание за участие в матчах с фиксированным результатом. Рефери из Украины получили дисквалификации на несколько лет.

1 августа состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором было принято решение по делу по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры некоторыми субъектами футбола.

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Как информирует сайт УАФ, по результатам рассмотрения дела арбитрам Арановски Виктору Анатольевичу, Молотокасу Вячеславу Юрьевичу и наблюдателю арбитража Буренко Юрию Васильевичу запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на протяжении пяти лет.

Арбитру Вишневскому Юрию Ивановичу и футболисту Райчеву Александру Ивановичу – в течении двух лет; арбитрам Денисюку Дмитрию Викторовичу, Смиляку Дмитрию Николаевичу – в течении одного года.

Дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.

Что такое договорные матчи?Спортивные соревнования, результаты которых известны заранее в итоге заговора соперников между собой и, возможно, с третьей стороной (букмекерами, судьей и т.д.). Договорные матчи являются серьезным нарушением правил спортивных соревнований, их организация может быть преступлением. В то же время, доказать факт сговора обычно крайне трудно.