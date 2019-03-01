Поймали с поличным: австрийский лыжник попался во время переливания крови (фото)

Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюром по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.

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В Интернете уже появилось видео задержания австрийского лыжника Макса Хауке, который во время визита полиции переливал кровь в своем номере.

Хауке так и не вышел на старт, поскольку его задержали и отвезли в Инсбрук для допроса.

Her blir Hauke tatt på fersken - med nål i armen. https://t.co/KYJyGltL99 pic.twitter.com/OuPc2cCHtH — NRK Sport (@NRK_Sport) 28 февраля 2019 г.

Вследствие антидопингового рейда в среду, 27 февраля, были арестованы девять человек. Пять из них – лыжники. Кроме Макса Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв, Алексей Полторанин также были задержаны.

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Также задержали и спортивного врача, вокруг которого и была организована преступная группировка. Она занималась использованием допинга спортсменами для их лучших результатов, соответственно получения больших призовых.

К слову, в австрийской коммуне Зефельд-ин-Тироль с 20 февраля по 3 марта 2019 года проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

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