Пойманный на допинге бывший соперник Усика готовит Джошуа к бою с Руисом

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Тайрон Спонг
Тайрон Спонг / GETTY IMAGES

Нидерландский боксер Тайрон Спонг является спарринг-партнером Энтони Джошуа. Британец готовится к поединку против Энди Руиса.

Матч-реванш Энди Руис – Энтони Джошуа официально состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде.

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В своем инстаграме Спонг, который должен был стать соперником Александра Усика в супертяжелом весе, опубликовал фото с Энтони Джошуа.

Голландец находится в тренировочном лагере британца и помогает подготовиться к поединку с Руисом.

Что известно о допинге Спонга?

Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов и не вышел на ринг против украинца. В пробе А у Спонга VADA нашла препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ.

Впоследствии Спонг сообщил о том, что его последняя допинг-проба оказалась отрицательной. Это означает, что Тайрон должен был драться с украинцем Александром Усиком.

Усику срочно нашли другого соперника. В ночь с 12 на 13 октября Александр дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазза Уизерспуна.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Энтони Джошуа Бокс
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