Пока боя Ломаченко – Дэвис не будет, – промоутер

Чемпион WBA в первом легком весе Джервонта Дэвис принял решение перейти в легкий дивизион. Следовательно, боксер теперь в одной весовой категории с Василием Ломаченко.

Дэвис отказался от звания "суперчемпиона" WBA и занял 1-ю строчку в обновленном рейтинге организации в лимите легкого дивизиона.

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Это в будущем предполагает, что Дэвис может получить бой против Ломаченко. Василий является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO.

Следующим соперником Кличко станет бывший чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа. Этот бой планируют организовать 7 декабря или в начале 2020 года.

В то же время промоутер украинца Боб Арум считает, что в ближайшее время бой Ломаченко – Дэвис не состоится.

Послушайте, если бы промоутер Дэвиса Флойд Мейвзер верил в то, что у его парня есть хоть какие-то шансы в бою с Ломаченко, мы бы уже давно с ним договорились. Вы поймите, у меня отличные отношения с Флойдом и главой компании Mayweather Promotions Леонардом Эллерби. Пока боя не будет. Видимо, Флойд считает, что Джервонта слишком молод и еще не готов соревноваться с Ломаченко,

– сказал промоутер.

Арум не собирается критиковать Мейвезера и понимает его решение.

Легко говорить, что у Ломаченко всего 15 боев в профи. Но не забывайте некоторые важные вещи. У него почти 400 поединков в любителях и две победы на Олимпийских играх. Кто еще может таким похвастаться? Правильно, никто. Такого опыта нет больше ни у кого. Поэтому, если Флойд считает, что Джервонта еще не готов, то я с ним соглашусь. Повторюсь, если бы он верил в шансы Дэвиса, то мы бы договорились о поединке за 2 секунды,

– резюмировал Арум.

Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис

В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом. Причиной интереса украинца стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.

Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи в ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как у Деонтея Уайлдера.

Пока свой последний бой Джервонта провел 28 июля и победил панамца Рикардо Нуньес. Ломаченко 31-го августа решением судей одолел Люка Кэмпбелла.