Показал, что есть украинцы, способные дать ему отпор: борец объяснил, почему бросил вызов Усику

Украинский борец Богдан Грицай объяснил, почему бросил вызов боксеру Александру Усику. Грицай предложил Усику провести бой без правил из-за политических убеждений боксера.

Грицай заявил, что "последней каплей" стало видео, в котором Усик пригрозил критикам, информирует "Главком".

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"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился с откровенными угрозами к обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей", – сказал Грицай.

По словам борца, бой без правил выровняет их шансы.

Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает,

– сказал борец.

Грицай понимает. что Усик вряд ли примет вызов. Он заявил, что своим поступком хотел продемонстрировать, что есть украинцы,способные дать Усику отпор.

"Но я показал, что есть украинцы, способные дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас как ее граждан", – резюмировал Грицай.

Что известно о скандале вокруг Усика и Ломаченко

Боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

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Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "единственный народ".

Поэтому обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

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