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Показали хорошее движение: Михайличенко прокомментировал разгромную победу "Динамо" на сборах

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Алексей Михайличенко / ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал разгромную победу команды над "Вардаром" (4:0).

Наставник остался доволен игрой киевлян и взаимодействием опытных и молодых футболистов.

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Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день,
– цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".

– Оправдала ли ваши ожидания связка Вивчаренко-Пиварич на левом фланге?
– Пиварич – опытный футболист, который ранее играл на этой позиции и умеет там действовать. Упомянутая вами связка сегодня сыграла достаточно хорошо, несмотря на то, что в таком сочетании ребята находились впервые. Рад за Костю, за его дебют, он сыграл надежно, быстро. Считаю, он может и должен прогрессировать.

– В первом тайме Буяльский действовал как правый полузащитник со смещением в центр, и стал автором первого забитого мяча. Вам понравилась его игра?
– Мы не только от Виталия, но и от всей средней линии требуем выполнения большого объема работы, хорошего движения, смен позиций, поэтому ничего удивительного в этом нет. Ребята забили хорошие мячи.

– Кадири в этом матче действовал, как полузащитник, хотя ранее играл на позиции центрального защитника. Вы специально развиваете у игроков универсализм?
– Это две его позиции, конкретно сегодня мы хотели посмотреть, как он выглядит в середине поля. Мы меняем не только связки, группы, но и хотим, чтобы все футболисты хорошо друг друга понимали и взаимодействовали.

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– Будут ли Нещерет, Вивчаренко и Забарный в дальнейшем задействованы в "Динамо" U19 во время матчей Юношеской Лиги УЕФА?
– У нас будет разговор с их тренером Игорем Костюком относительно этого, но я думаю, что да. Матч с загребским "Динамо" очень важен для клуба и для команды, поэтому они будут играть 12-го февраля за юношеский состав.

Ранее на сборе в Турции "бело-синие" сыграли вничью с "Легией" (1:1) и обыграли "Нефтчи" (2:1). В пятницу, 24 января, "Динамо" сыграет с "Хайдуком".

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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