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Покер Лионеля Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"

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Ліонель Мессі / Getty Images

Лионель Месси очень соскучился по любимому делу. Свою 4-матчевую серию без голов аргентинец прервал покером в матче против "Эйбара".

Першого тайму лідеру Барселони вистачило для того, аби відзначитись хет-триком. Четвертого від аргентинця гості проковтнули на

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Четвертого від аргентинця гості проковтнули на 87-й, ну а крапку у побоїщі поставив Артур Мело.

Результат
"Барселона" – "Ейбара": 5 – 0

Мессі довів свій гольовий доробок в поточному сезоні Прімери до 18 м’ячів і зміцнив лідерство в бомбардирській гонці.

Відео: Покер Ліонеля Мессі допоміг "Барселоні" розгромити "Ейбар"

 

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Футбол Лионель Месси Новости Спорта ФК Барселона Спорт
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