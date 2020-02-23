Покер Лионеля Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"
Лионель Месси очень соскучился по любимому делу. Свою 4-матчевую серию без голов аргентинец прервал покером в матче против "Эйбара".
Першого тайму лідеру Барселони вистачило для того, аби відзначитись хет-триком. Четвертого від аргентинця гості проковтнули на
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Четвертого від аргентинця гості проковтнули на 87-й, ну а крапку у побоїщі поставив Артур Мело.
Результат
"Барселона" – "Ейбара": 5 – 0
Мессі довів свій гольовий доробок в поточному сезоні Прімери до 18 м’ячів і зміцнив лідерство в бомбардирській гонці.
Відео: Покер Ліонеля Мессі допоміг "Барселоні" розгромити "Ейбар"
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