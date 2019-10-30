Покоряет Англию: Ярмоленко который раз попал в рекламную кампанию "Вест Хэма" (фото)

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Звезда сборной Украины Андрей Ярмоленко постепенно вырывается на вершину популярности среди всех игроков лондонского "Вест Хэма".

Вингер появился в рекламной акции, которую "молотки" организовали на своем официальном сайте.

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Наш футболист который раз стал одним из главных персонажей рекламной компании лондонского футбольного клуба по реализации билетов на ноябрьский поединок АПЛ против "Ньюкасла".

К слову, экс-игрок "Динамо" уже не первый раз становится одним из главных лиц лондонского клуба – раньше он был участником акции "Вест Хэма" для поддержки борьбы с расизмом.

В текущем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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