Поль Погба купил ротвейлера за 15 тысяч фунтов, чтобы защититься от фанатов: фото

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Поль Погба
Поль Погба

Не слишком удачные результаты "Манчестер Юнайтед" в чемпионате заставляют игроков команды думать о своей защите. И тратить на это немалые средства.

А вот и причина: Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник МЮ Поль Погба купил ротвейлера за 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun. Собаку он купил у специалистов из Chaperone K9, которые и подтвердили этот факт. А также выложили фото с игроком и животным.

"Футболисты – безусловно, известные личности. Они хотят, чтобы их семьи оставались в безопасности. Ротвейлеры – не агрессивные животные, если их не разозлить" – рассказал руководитель Chaperone K9 Ричард Арнольд.


Погба с представителями Chaperone K9 и своим ротвейлером

Стоит отметить, что Погба не единственный игрок МЮ, у которого есть бойцовская собака от Chaperone K9. Среди них и Маркус Решфорд.


Решфорд и его бойцовский пес

Немецкая овчарка есть и у игрока МЮ Фила Джонса.


Фил Джонс с семьей и домашними любимцами

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Теги: Футбол Мир животных Манчестер Юнайтед Спорт
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